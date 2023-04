Killer’s Security: Elon Musk’s künstliche Wahrheit

Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit – die hat es schwer in Zeiten, da künstliche Intelligenzen im Cyberspace halluzinieren. Und jetzt will auch noch Elon Musk so eine KI haben. Er hat eine Firma gegründet, x.ai. - ai steht für artificial intelligence – und – so hört man – 10.000 Grafikkarten hat er gekauft. Das ist die übliche Hardware für KI. Darauf will er jetzt einen Chatbot für seinen Kurznachrichtendienst Twitter bauen lassen - so wie ChatGPT von Microsoft und Bard von Google. TruthGPT soll er heißen, quasi eine Intelligenz, die im Auftrag von Elon Musk Wahrheiten generiert.

Wahrheit made in China

Global wird derweil aktuell der Einsatz von künstlicher Intelligenz reguliert. In China beispielsweise ist jetzt ein Gesetzesentwurf publik geworden, wonach KI nicht die nationalen Werte und das System unterminieren darf und in diesem Sinne Wahrheit kreieren soll. Steht auf Englisch auf Google-Docs. Ist lesenswert.

Und wer meint, dass da doch noch was war. – Genau, im Internet-Archive, da kann man George Orwell’s 1984 kostenlos online lesen: Archive.org. Der Klassiker zum Thema, die Geschichte mit dem Wahrheitsministerium. Auf Deutsch.

Cyberattacke auf Sparstrumpf

Weg von der Weltpolitik und vom großen Geld – hin zum kleinen, was man sich halt so zusammengespart hat und wofür man wenigstens so ein bisschen Zinsen haben möchte: Betrügerische Festgeldangebote kursieren derzeit im Web. Davor warnen die Verbraucherzentralen. Vermeintliche Finanzdienstleister bieten einem ein klein wenig mehr als marküblich, oft nur ein paar Zehntelprozent – klingt nicht übertrieben oder so, ist trotzdem ein Fake. Die Opfer werden dazu verleitet, Geld auf ein Auslandskonto zu überweisen. Und da heben es dann die Gauner ab. Darf man sich nicht einlassen auf sowas. Was dabei ganz hilfreich ist: Ein Liste, die die BaFin im Web pflegt: www.bafin.de. Da stehen alle zugelassenen Banken und Finanzdienstleister drauf, die in Deutschland Geschäfte machen dürfen.

Falschmeldung vom Kryptominer

Und wenn man mit Google’s Chrome unterwegs ist, dann kann es einem derzeit passieren, dass man eine Fehlermeldung kriegt, die just so aussieht, als sei sie echt und stamme tatsächlich vom Chrome. Tut sie aber nicht, sondern sie kommt von der kriminellen oder gehackten Web-Site, an der man gerade vorbeisurft: Man solle ein Update installieren, das gerade herunterlädt, heißt es da. – Da muss man die Finger von lassen. Das ist so genannter Miner, der rechnet dann auf dem infizierten PC Kryptogeld aus. Das kostet - und schlecht fürs Klima ist es auch. Seinen Browser muss man aktualisieren, bevor man lossurft, nicht unterwegs. Da schiebt einem sonst nur jemand digitales Ungeziefer unter.

