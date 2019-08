Killer's Security: Ein Gespenst geht um

Das Gespenst Spectre

Spectre – ein Gespenst geht um – und das seit gut anderthalb Jahren: die Sicherheitsprobleme moderner Prozessoren. Anfang 2018 sind die ersten entdeckt worden, eben Spectre und damals noch Meltdown. Zwischendurch war eine Zeit lang Ruhe. Aber diese Woche auf der Blackhat-IT-Sicherheitskonferenz in den USA sind neue vorgestellt worden.

Moderne Prozessoren sollen möglichst schnell arbeiten, machen Vieles gleichzeitig und verschusseln deshalb Einiges. Das ist beim Prozessor nicht anders als beim Menschen. Was Prozessoren verschusseln, sind sensible Daten. Und die können dann von Hackern über so genannte Sidechannels, Seitenkanäle, abgegriffen werden. Bob Botezatu vom rumänischen IT-Sicherheitsunternehmen Bitdefender hat die neuen Sicherheitslücken entdeckt. Und es werden wohl noch weitere gefunden werden, sagt er, weil jetzt gute und böse Hacker fieberhaft danach suchen, um reich oder wenigstens berühmt zu werden.

Schlechte Aussichten also. Aber gar so schlimm ist es auch wieder nicht. Bevor Hardware-Schwachstellen veröffentlicht werden, stellen die Prozessor-Hersteller meist neuen so genannten Microcode bereit, der dann zusammen mit Betriebssystem-Updates ausgeliefert wird und das Sicherheitsproblem zumindest abmildert. Da kriegt man meistens gar nichts von mit. Außerdem können die Lücken meist nur sehr schwer ausgenutzt werden. Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme für Privatanwender: sich nicht verrückt machen lassen.

Trojaner-Trends

German Wiper – der deutsche Wegwischer – heißt ein Schädling, der aktuell kursiert. Man bekommt eine Mail, angeblich ein Bewerbungsschreiben von einer gewissen Lena Kretschmer. Ein Foto hat sie beigefügt - sieht wirklich sehr Business-mäßig aus, die abgebildete Dame – und einen vermeintlichen Lebenslauf angehängt. Aber auch wer neugierig geworden ist, sollte den Anhang nicht anklicken. Denn sonst lädt Windows den Trojaner herunter. Und der löscht dann wichtige Dateien, indem er sie mit Nullen und Einsen überschreibt. Trotzdem verlangt das dreiste Stück digitale Ungeziefer dann noch Lösegeld – für die Wiederherstellung der Dateien – die tatsächlich überhaupt nicht mehr möglich ist.