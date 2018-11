Killer's Security: Digitale Zombies

Mega-Deal mit Gratis-Software

34 Milliarden Dollar will sich IBM den Linux-Anbieter Redhat kosten lassen. Das ist die Meldung, die diese Woche die IT-Branche umtreibt. Linux ist ein kostenloses Betriebssystem, mit dem sich aber viel Geld machen lässt, wenn man Beratung und Wartungsverträge dazu anbietet. Ein Großteil der Server läuft über Linux - und ein Großteil der Smartphones auch. Googles Android ist nämlich eine Linux-Variante, wenn auch eine, die Google so zurechtgebogen hat, dass der Anwender nur das damit machen kann, was Google will.

Der Linux-Erfinder Linus Thorvalds hat das Betriebssystem eigentlich für PCs geschrieben. Aber das ist der einzige Bereich, in dem Linux immer noch selten ist. Thorvalds hat mit Linux angefangen, weil er sich über Windows geärgert hat – Windows 3.0 war das damals. Wer sich heute über Windows 10 ärgert, der kann’s ja auch mal probieren und Linux testen. Man braucht’s dazu nicht zu installieren. Man kann’s einfach von einem USB-Stick aus starten.

Unsichere Gesundheits-App

Vivy ist eine App, mit der Mitglieder von 16 Kassen ihre Krankenakte selbst verwalten können. Eine gute Sache: Das ist Informationstechnik, Technik, die Menschen Zugang zu Informationen verschafft. Das Dumme ist nur: Vivy hatte massive Sicherheitslöcher.

Kriminelle hätten äußerst sensible persönliche Daten auslesen können. Haben sie allerdings nicht. Sondern Sicherheitsexperten der Firma Modzero haben die Lücken entdeckt, dem Hersteller gemeldet. Und der hat sie gestopft. Also alles wieder gut – bis auf den unguten Nachgeschmack, den die Sache hat.

Digitale Zombies zuhause

Eine Schauergeschichte noch – von Babyphones, Überwachungskameras und Video-Recordern, die sich in Zombies verwandeln und dann - von einer verborgenen Macht gesteuert – blödsinnige Werbung anklicken. Sowas gab’s wirklich vor zwei Jahren. Damals hat die Schad-Software Mirai alle möglichen Geräte mit Internet-Anschluss infiziert. Und Cyber-Kriminelle haben die dann fernsteuern können. Eine halbe Million Zombies oder Bots – so nennt man solche von Schad-Software befallenen Geräte - im Internet der Dinge.

Zu einem halben Jahr Hausarrest ist einer der kriminellen Bot-Herder, der Zombie-Hirten, jetzt deswegen in den USA verurteilt worden. Ein mildes Urteil. Der Mann hat einen Deal mit dem FBI gemacht. Die Zombie-Gefahr im Internet der Dinge wächst, weil viele dieser Dinge mit Internet-Anschluss in einem erbärmlichen Zustand sind, schon wenn man sie kauft.

Manchmal kann man nicht einmal das Standard-Passwort ändern, sagt Noushin Shabab vom IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Und dann haben natürlich Cyberkriminelle ein leichtes Spiel. – Bei Gadgets mit Internet-Anschluss muss man sich vor dem Kauf erkundigen, ob sich die Dinger sicher konfigurieren lassen.

