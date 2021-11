Killer’s Security: Die staade Zeit im Cyberspace

Flackernder Blick und einsetzende Krämpfe im rechten geschwollenen Zeige- oder Klick-Finger. Schnäppchenjäger hasten durch den vorweihnachtlichen Cyberspace. Black Friday war gestern. Die ganze Woche nennt sich Black Week. Übermorgen ist der Cybermonday und es beginnt die Cyberweek, Zeiten, in denen Webshops mit hohen Preisnachlässen werben. Und auch Internet-Betrüger haben jetzt Hochsaison. Das ganze Arsenal schmutziger Tricks werden sie eingesetzt haben, wenn am Heilig Abend dann der Kaufrausch nachlässt. Schwer zu sagen, womit’s die Gauner in den nächsten Tagen vor allem probieren werden. Vorsichtig sein muss man auf jeden Fall bei Mails mit Anhang, die man bekommt, oder mit einem Link drin. Das ist oft kein sensationell günstiges Angebot, auch wenn’s in der Betreffzeile steht, sondern ein Trojaner. Und vor Geschenkgutscheinen warnt die IT-Sicherheitsfirma Malwarebytes. Die werden mit Preisabschlägen gehandelt im Netz. Da hat jemand mit einem Gutschein vielleicht nichts anfangen können, denkt man sich. Ja, ist möglich. Es kann aber auch ein gefälschter Gutschein sein. Das geht recht leicht. Peinlich wenn man sowas verschenkt. Und professionelle Kriminelle bauen auch schon mal eine ganze Web-Site, wo man angeblich Gutscheine kaufen kann. Da bekommt man dann gegen viel Geld eine Karte mit einer nutzlosen Zufallszahl statt mit einem Geschenk-Code.

Microsoft liefert löchrige Flicken

Und noch so Tag: Patchday – ja, war schon vorletzte Woche. Da hat Microsoft Software-Flicken ins Netz gestellt, die Sicherheitslücken unter anderem in Windows abdichten sollten. Hat aber mal wieder nicht so recht geklappt. Eine Privilege Escalation hätte der Patch verhindern sollen, also dass ein Hacker, der einen PC schon gekapert hat, da nun wirklich alles anstellen kann. Aber der Patch verhindert das nicht. Im Patch selber steckt ein Bug, ein Programmierfehler. Und Cyberkriminelle wissen bereits, wie man den Fehler ausnutzen kann. Ist schlimm, aber nicht gar so schlimm. Die Gauner müssen ja erst in den PC reinkommen, bevor sie sich dort mehr Privileges, mehr Rechte, erschleichen können. Man sollte in den nächsten Tagen auf die Windows-Systemmeldungen achten. Vielleicht schaffen’s die Flickschuster in Redmond ja doch noch, Windows abzudichten. In dieser Jahreszeit sollen ja auch Wunder geschehen.

UNO bemägelt deutsches NetzDG

Netzpolitik hat’s auch noch gegeben diese Woche. Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen kritisiert das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz und den Staatstrojaner, also dass Konzerne wie Facebook und Twitter auf ihre User aufpassen sollen und löschen, wenn die zu gar zu sehr hassen, beleidigen und hetzen. Ist eigentlich ne Aufgabe der Polizei und nicht von privaten Unternehmen, sagt der UNO-Ausschuss. Und wenn man Leuten das Handy mit einem Schadprogramm infiziert, also mit dem Staatstrojaner, dann sei schon auch fragwürdig.

