vor etwa einer Stunde

Killer’s Security: Der Präsident spricht vom Cyberwar

In den Online-Nachrichten berichtet Achim Killer vom drohenden Cyberwar. Der US-Präsident will russische und chinesische Hacker-Angriffe nicht länger hinnehmen. Und: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor aktuellen Risiken.