Killer’s Security: Der Feuerfuchs im Krypto-Netz

Anonymität im Internet war das Netzthema diese Woche. Der baden-württembergische Finanzminister will eine Site einrichten, auf der man dem Finanzamt Hinweise auf mögliche Steuerhinterzieher geben kann – hälinge, wie man das Lendle nennt – anonym. Die Aufregung in den sozialen Netzwerken ist groß.

Hollywood gegen VPN-Betreiber

Und auch um viel Geld geht’s vor Gericht in Virginia, USA. Film-Studios haben VPN-Anbieter verklagt. VPNs, virtuelle private Netze, bieten eine gewisse Anonymität. Streaming-Portale beispielsweise wissen nicht, wo man ist, wenn man einen Film kuckt, und zeigen einem deshalb auch welche, die sie da gar nicht zeigen dürften – wegen des Urheberrechts. Die Studios wollen die VPN-Betreiber jetzt dazu zwingen, die IP-Adressen ihrer Kundschaft zu protokollieren. Also wie Vorratsdatenspeicherung - bloß halt auf privat. Gibt’s sicherlich auch bei uns bald Gerichtsverfahren zu.

Feuerfuchs im Krypto-Netz

Wer wirklich unerkannt im Cyberspace unterwegs sein will, für den empfiehlt übrigens eher das Tor-Netz. Wenn man’s richtig macht, dann kann da niemand gezwungen werden, persönliche Daten rauszugeben, weil sie niemand kennt. Den Tor-Browser muss man dazu installieren, einen aufs Darknet ab- und eingerichteten Firefox. Auf https://www.torproject.org/de/download/ steht er für Windows, Mac, Linux und Android. Geht ganz einfach, eignet sich allerdings weniger dazu, um spaßige Filme zu schauen, dafür ist die Übertragungskapazität zu niedrig.

Bandbreiten-Diebe

A propos Übertragungskapazität: Der Telekommunikationsausrüster Cisco berichtet über einen neuen Kniff von Internet-Klein-Kriminellen. Die verkaufen jetzt quasi die Netz-Anschlüsse anderer Leute stückweise, also vermieten Bandbreite, die ihnen nicht gehört. Dazu installieren sie bei Bekannten oder in der Arbeit, in der Firma, ein Stück Software, das die Übertragungskapazität aufteilt. Einen Teil lassen sie dem Opfer, und einen anderen machen sie zu Geld. Es gibt auch schon Schadprogramme, die die Software installieren. Kommt sicherlich auch bald nach Europa, der üble Trick. Manche Schadprogramme sind wie Geier und fieseln Rechner, die sie befallen haben, ab bis auf die Knochen. Schon seit langem stehlen sie Rechenleistung, indem sie auf fremden Computern Kryptogeld ausrechnen, und jetzt also auch noch Bandbreite.

Windows 11 kommt im Oktober

Und ab 5. Oktober will Microsoft Windows 11 verteilen. Ist aber noch gar nicht fertig und wird’s auch bis in einem Monat nicht sein. Zum Beispiel Android-Apps unter Windows 11 zu fahren, wie im Juni von Microsoft groß angekündigt, das wird noch nicht funktionieren. Also ein neues Windows, das nix Neues bringt, aber garantiert stark absturzgefährdet sein wird: Ist was für Nerds, denen Ego-Shooter Nerverkitzel-mäßig nichts mehr bringen. Leute, die mit ihrem PC arbeiten wollen oder müssen, sollten hingegen erst mal die Finger davon lassen.

