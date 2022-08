Killer’s Security: Cyberwaffen und Abmahnanwälte

Um den Krieg im Internet ist es auf der Black-Hat-IT-Sicherheitskonferenz diese Woche in Las Vegas gegangen. Neu entdeckte Schadprogramme und Cyberwaffen sind präsentiert worden, beispielsweise der Industroyer 2. Ihn haben wohl russische Staatshacker entwickelt, um in der Ukraine die Stromversorgung im wahrsten Sinne des Wortes auszuschalten. „Er schickt einen Befehl. Und der lautet: Aus!“. So Victor Zhora, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Amtes für Informations- und Kommunikationssicherheit. Und das können nur wenige Cyberwaffen, einer Industrie-Anlage einfach so Steuerbefehle geben. Bekannt sind bislang bloß: der Industoyer. Havex und Black Energy. Triton, mit dem saudische Ölanlagen angegriffen worden sind. Und Stuxnet der 2010 die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz zerdeppert hat. Ansonsten: In der Ukraine hat der Industroyer 2 keinen Schaden anrichten können, weil Victor Zhora und seine Leute ihn abgefangen haben.

Abmahnschreiben wegen Google-Schriften

Zu den kleinen Gemeinheiten im Netz: Eine Abmahnwelle schwabt aktuell in hiesige Briefkästen. Es ist ja so, dass man personenbezogene Daten nicht einfach in die USA transferieren darf, weil’s dort keinen akzeptablen Datenschutz für Ausländer gibt. Facebook und Google scheren sich da nicht drum und schicken weiter europäische Nutzerdaten rüber. – Aber wer eine eigene Web-Site hat, den kann’s erwischen, der bekommt vielleicht Post von einem Abmahnanwalt.

Es geht um Fonts von Google, Schriftarten, die man gerne zum Web-Seitenbau hernimmt. Die kann man herunterladen und dann verwenden, dann ist alles ok. Oder man bindet sie online auf seiner Site ein, dann bleiben sie auf dem Google-Server und werden nur dann an den Browser geschickt, wenn ein Surfer was lesen will. Dazu braucht der Server aber die IP-Adresse vom Browser des Surfers, die er aber eigentlich gar nicht kennen darf, weil die zu den personenbezogenen Daten gehört. Einige Anwälte wollen das ausnutzen und verschicken derzeit kostenpflichtige Abmahnungen. Wer so ein Schreiben kriegt, der sollte sich auch einen Anwalt nehmen. Und ansonsten empfiehlt es sich für den Web-Seiten-Bau Google-Schriften erst herunterzuladen und dann zu verwenden.

Patchday: Microsoft geht in die Vollen

Und der Dienstag war der zweite Dienstag im August: Patchday. Wenn der PC diese Woche schon mal erklärt hat, dass man ihn jetzt nicht ausschalten dürfe, weil er gerade Updates installiert, dann passt es erst mal wieder. Ansonsten sollte man nachschauen, ob er installiert hat, weil: Es war mal wieder heftig diese Woche: 121 Sicherheitslücken hat Microsoft abgedichtet.

