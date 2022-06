Killer’s Security: Chrome-Entführung und Firefox-Update

Tag Null, Zero Day, ist für Microsoft-Office-User. Schon die ganze Woche lang. Eine Sicherheitslücke, die die ganze kriminelle Szene im Internet offenbar schon kennt. Und Microsoft hat noch kein Software-Pflästerchen dagegen. Bei Word-Dokumenten, die man per Mail bekommt, muss man sehr aufpassen, weil die Links zu üblen Web-Seiten enthalten können. Und von dort kann – wie jetzt entdeckt worden ist - ein bösartiges Word-Dokument einen digitalen Schädling herunterladen. Das ist so ähnlich wie mit den Krypto-Trojanern, den Makroviren, die schon seit Jahren in Word-Dokumenten verschickt werden. Wegen denen darf man ja keine Makros zulassen – in Dokumenten aus unbekannter Quelle. Und zusätzlich zu den Makroviren droht jetzt noch Gefahr durch Schadcode aus dem Internet. Da muss Microsoft ein Stück Service-Software für Windows reparieren.

Unabhängig davon ist Mail und Word einfach eine gefährliche Kombination. Jeder, der die Mail-Adresse von einem hat, irgendein Spammer, kann einem so eine Datei schicken. Und da sind halt nicht nur Buchstaben und Zahlen drin, sondern auch Code – guter oder böser – und Links ins genauso weite wie gefährliche Web.

Browser-Entführung

Dort verbreitet sich gerade ein Schädling Namens ChromeLoader recht rasant. Das berichten mehrere IT-Sicherheitsfirmen. Der ChromeLoader heißt so, weil es sich dabei technisch um eine Erweiterung für den Browser von Google handelt. Und wer sich die unterjubeln lässt, dessen Datenverkehr wird umgeleitet. Und dann wird man mit Werbung bombardiert. Browser-Entführung nennt man im Cybercrime diesen Geschäftszweig. Scheint gerade wieder zu boomen. Auf support.google.com steht, wie man digitales Ungeziefer wieder loskriegt, das sich im Chrome eingenistet hat.

Ende einer Browser-Geschichte

Und mit einem anderen Browser geht ein ganz schmutziges Stück Internet-Geschichte zuende, mit dem Internet-Explorer, den unterstützt Microsoft ab Mitte dieses Monats nicht mehr. Mit dem Internet-Explorer hat Microsoft vor gut einem Vierteljahrhundert den Browser von Netscape niederkonkurriert. Kollateralschäden waren ein paar Milliarden Dollar und Euro für Kartellstrafen in den USA und in Europa. Netscape hat schließlich Alles genommen, was übriggeblieben ist, also im Wesentlichen Quellcode und hat es der Mozilla-Stiftung gegeben, die daraus den Firefox gemacht hat. Und 2008 ist dann Google mit Chrome gekommen und hat den Markt aufgerollt.

Sicherheits-Updates für Feuerfuchs und Donnervogel

Den Internet-Explorer gibt’s bald nimmer. Aber der Netscape, der lebt quasi im Firefox fort. Und davon gibt es eine neue Version, den Firefox 101, paar neue Features, Kleinigkeiten. Vor allem Sicherheitslücken haben die von der Mozilla-Stiftung abgedichtet, richtig gefährliche, sagen sie.

Und beim Thunderbird, dem Mailprogramm von der Mozilla, da muss man auf mindestens 91.10 gehen.

