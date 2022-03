Killer’s Security: Bugs und Patches

Cyberwar, Info-Krieg, Wirtschaftskrieg – in dieser Reihenfolge schlägt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine im Internet nieder. In den vergangenen Tagen haben unter anderem Intel, die weltgrößte Silicon-Foundry TSMC aus Taiwan, Google und Microsoft ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland gekappt.

Patchday

RDP ist ein Kürzel, das man sich merken muss, Remote Desktop Protocol. Das kommt oft zum Einsatz, wenn man im Home-Office sitzt, aber eigentlich auf einem Rechner in der Firma arbeitet. Das ist ein Bug-Biotop, ein Wanzen-Habitat, in Windows. Ist diese Woche am Patchday wieder mal repariert worden, dazu noch jede Menge andere Microsoft-Software. Da sollte man mal nachschauen, ob Windows-Update alles installiert hat.

Mozilla flickt Firefox und Thunderbird

Und zwei Gute, Brave haben auch Pflästerchen gekriegt, die, denen man einfach nicht böse sein kann, auch wenn sie sich manchmal als sowas von verwanzt herausstellen, der Donnervogel und der Feuerfuchs, Thunderbird und Firefox, Mail-Client und Browser der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung. Für die hat es diese Woche erst einmal Notfall-Patches gegeben. So dringend war’s. Und dann ein paar Tage später noch einmal reguläre Updates. Damit sollte es jetzt aber wieder gut sein. 98 ist die Nummer vom reparierten Firefox, 91.7 die vom Thunderbird. Rechts oben die drei Striche, „Hilfe“ und dann „Über“ – dann putzen sich die beiden die Wanzen aus Pelz und Gefieder.

Linux-Bug gefährdet Smartphones

Und noch ne Sicherheitslücke, eine mit einem imposanten Namen: Dirty Pipe, schmutzige Rohrleitung, hat aber nix mit Russengas zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie Linux intern Daten austauscht – im Prinzip so wie mit der Rohrpost, eins nach dem anderen. Pipe! Da kann nix durcheinanderkommen. Wegen eines Programmierfehlers jetzt vielleicht aber doch. Und wenn Hacker den ausnutzen, dann können sie sich Root-Rechte erschleichen – das, was bei Windows Administrator heißt – und dann alles machen, was sie wollen - mit dem Linux-Rechner. Ja, da bilden sich Blutgerinsel hinter den Augäpfeln von Rechenzentrums-Administratoren und Nerds mit Linux-PC. Ist aber vorbei. Die neusten Linux-Betriebssystem-Kerne sind bereits geflickt. Und Administratoren und Nerds wissen, wie man sie auf den Rechner kriegt. Und Windows-User juckt’s nicht – es sei denn, sie haben auch noch ein Android-Handy – das ist auch Linux - oder eine Netz-Festplatte, ein Babyphone oder irgendein anderes smartes Gadget. Da läuft ebenfalls meist Linux drauf, was kaum jemand weiß, und noch seltener jemand flickt. Das ist eines der größten Sicherheitsprobleme für Privat-Anwender.

