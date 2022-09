Killer's Security: Bugs in der Zwischenablage

Chromium-Probleme

Jetzt geht es los, das große Browser-Stopfen. Diese Woche gab es ein Update für Google Chrome. Genau zwei Dutzend Sicherheitslöcher, eine davon „kritisch“ — und alle macht die neue Version mit der Nummer 105 dicht.

Sowas zieht immer einen ganzen Rattenschwanz an anderen Browser-Updates nach sich. Für Microsoft Edge, Opera, Vivaldi und etliche andere sollten dieser Tage auch Updates kommen, weil die nämlich zum großen Teil denselben Programm-Code haben wie der Chrome - und entsprechend auch dieselben Löcher.

Diese gemeinsame Code-Basis nennt sich Chromium. Und deren Entwickler diskutieren derzeit ein weiteres kitzeliges Problem. Bei Chromium-basierten Browsern können die Websites, die man so ansurft, auf die Zwischenablage vom PC zugreifen, die Windows-Zwischenablage beispielsweise. Da hat jemand geschludert, Und das ist nicht gut. Da könnte einem so eine bösartige Site vielleicht einen Makro-Virus in die Zwischenablage setzen, und man kopiert den dann aus Versehen in ein Word-Dokument. Oder eine Site liest Passwörter aus oder eine Bitcoin-Adresse.

Wer mit Krypto-Geld rummacht, der sollte derweil einen anderen Browser nehmen. Firefox und Safari beispielsweise sind nicht Chromium-basiert.

Max Schrems bereitet sich auf Schrems III vor

Ein Ausblick auf den heißen Datenschutz-Herbst: Zweimal schon hat der Europäische Gerichtshof transatlantische Abkommen kassiert, weil europäische Nutzerdaten in den USA nicht sicher sind. Seit Monaten wird über ein drittes Abkommen verhandelt: „Trans-Atlantic Data Privacy Framework“ heißt es.

Inhaltlich geht es darum, ob die USA bereit sind, die Ausländer-Überwachung in den Rechenzentren im Land so weit einzuschränken, dass sie nicht mehr den europäischen Datenschutz verletzt. Der Gründer der Datenschutzorganisation noyb Max Schrems glaubt derzeit nicht daran.

Die große Gadget-Show

Noch bis Dienstag läuft die IFA. Die Messe hat vor 98 Jahren mal als Internationale Funkausstellung Berlin begonnen, als das Radio noch das große Ding war. Heute ist sie eine der wichtigsten Gadgets-Shows weltweit.