Killer’s Security: Browser-Updates und mehr

Das meiste digitale Ungeziefer installieren die User selbst: bösartige Android-Apps aus dubiosen Quellen oder auch aus dem offiziellen, aber etwas verlotterten App-Shop Google-Play. Dann fragt die App, ob sie auf Kamera, Mikro und Kontakte zugreifen darf. Versteht man nicht, warum sie das will, aber man lässt sie halt. Und oft passiert dann auch erst einmal nix. Aber irgendwann zieht sich die App ein Update aus dem Netz und verwandelt sich dadurch in digitales Ungeziefer. Damit das nicht gar zu sehr wütet, kann man unter Android 11 Apps, die man länger nicht benutzt hat, sensible Zugriffsrechte automatisch entziehen lassen. Unter „Einstellungen“, „Apps“, „Berechtigungen“ geht das. – Ist eher ein Notnagel als ein sicherheitstechnischer Geniestreich, aber einer, den Google offenkundig für so wichtig hält, dass auch ältere Android-Versionen in den nächsten Wochen damit nachgerüstet werden sollen. Ist bemerkenswert, dass ein Ex- und Hopp-Software-Haus wie Google sich jetzt um ältere Betriebssystem-Versionen kümmert. Ganz offenkundig liegt da Einiges im Argen. So man das nicht getan hat, sollte man als nächste App, die man installiert, sich ein Anti-Viren-Programm aussuchen und ansonsten lieber mal auf eine App verzichten als ihr Dinge erlauben, die man nicht so recht versteht.

Löchrige Kindersicherung im Router

Ist immer richtig peinlich, wenn man was nicht aufkriegt, was eine Kindersicherung hat. Aber auch hochqualifizierte Techniker haben damit so ihre Probleme, die von Netgear beispielsweise, einem Unternehmen, das für seine Home-Router bekannt ist. Darin haben die Techniker von Netgear eine Kindersicherung verbaut. Damit kann man die lieben Kleinen vom großen Rotlicht-Bezirk des Internet fernhalten. Aber diese Kindersicherung hat ein Loch. Die Kleinen kommen zwar deswegen nicht auf Schmuddel-Sides, aber digitales Ungeziefer auf den Router. Muss man unbedingt stopfen. Auf der Site von Netgear steht, welche Modelle betroffen sind, und reparierte Firmware kriegt man da auch.

Ist interessant, wo heutzutage überall Sicherheitslöcher gefunden werden. Das ist so, weil man mittlerweile nachschaut. Und Router sind besonders gefährdet, werden oft angegriffen. Vorne brandet das World Wide und Wild Web dagegen an. Und dahinter im LAN, wireless oder verkabelt, da sollte es möglichst heimelig und sicher sein. Dazu muss aber halt die Konfiguration stimmen und das System aktuell sein.

Google stopft Chrome-Löcher

Ganz aufgeregt und hyperaktiv waren diese Woche die Beamten im BSI, im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: 19 zum Teil richtig gefährliche Sicherheitslücken in Chrome hat Google gestopft. Muss man unbedingt installieren, das Update. Die Nummer der geflickten Version ist… ja ellenlang, länger als die Lottozahlen, kann man sich nicht merken, aber nachschlagen. Auf chromereleases.googleblog.com erfährt man, welche Version aktuell sicher ist und welche Lücken dafür gestopft worden sind.

