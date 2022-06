Killer’s Security: Biber und Trojaner

So jetzt ist es soweit: Die Russen schieben digitales Ungeziefer durch Follina durch, durch die spektakuläre Lücke in Windows, die seit Wochen die IT-Security-Szene elektrisiert. Das sagen die Leute vom ukrainischen Computer-Notfall-Team CERT. Demnach schicken Hacker der halbstaatlichen russischen Gruppe Sandworm Mails mit versifften Word-Attachments an ukrainische Medien. Ja, ist nicht gar so schlimm. Am Dienstag nämlich, am Patchday, da hat Microsoft die Lücke dichtgemacht. Follina gibt’s jetzt nur noch auf Windows-PCs, bei denen die Updates von diesem Monat noch nicht installiert worden sind. Misstrauisch sein muss man trotzdem weiterhin, wenn man eine Mail mit einem Microsoft-Office-Anhang bekommt. Da kann nämlich auch ein Makrovirus drin sein. Deshalb darf man bei Office-Dokumenten, die einem zugemailt worden sind, keine Makro zulassen, weil: so ein Makro kann auch ein Virus sein und ein Virus ein Pferd, ein trojanisches, das einem dann den ganzen Rechner verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Da hilft nur eines: Aufpassen! - Und gegen die neuen, die Follina-Schädlinge, da helfen die Patches vom Dienstag.

Hacker-Angriff auf Darmstadt

Brennpunkte der Internet-Kriminalität sind aktuell Hessen und Kärnten. In Darmstadt haben Cyberkriminelle Energieversorger und kommunale Wohnungsunternehmen angegriffen. Strom-, Wasser- und Gasversorgung sind zwar nicht beeinträchtigt worden, aber die kommunalen Einrichtungen waren weitgehend von der modernen Kommunikation wie Mail und Web abgeschnitten. Fax hingegen ist noch gegangen.

Hacker-Angriff auf Kärnten

Und im österreichischen Bundesland Kärnten haben digitale Erpresser 250 Gigabyte an personenbezogenen Daten erbeutet. 15 Millionen Dollar Lösegeld in Form von Bitcoins haben sie dafür haben wollen, aber nicht gekriegt. Diese Woche hat die Landesregierung den Datenraubzug bestätigt.

Hackerangriff auf die Grünen

Und deutschlandweit ist diese Woche das „Grüne Netz“ offline genommen worden, die interne Diskussionsplattform von Bündnis 90 die Grünen. Schon den ganzen Monat über greifen Unbekannte das Netz an und haben auch einige Mail-Eingangsordner von Öko-Prominenten geplündert. Diesen Donnerstag dann haben die Verantwortlichen den Stecker gezogen, damit das Grüne Netz nicht zum Biotop für digitales Ungeziefer wird.

Biber durchtrennt Internet-Kabel

So geht’s zu im Cyberspace: Viren, Würmer und Trojaner - und Biber. Die sind besonders gefährlich. Hat sich dieser Tage wieder gezeigt – in British Columbia, in Kanada. Da ist, wie jetzt bekannt geworden ist, einen ganzen Arbeitstag lang das Internet und das Handy-Netz ausgefallen, weil ein Biber in einem Sumpf eine Espe umgenagt hat. Die Espe ist dann auf ein Datenkabel gefallen, hat es beschädigt, und ein riesiges Gebiet, war daraufhin für mehrere Stunden offline.

