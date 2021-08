Killer’s Security: Beamte beamen jetzt wie Scotty

An Apple scheiden sich mal wieder die Geister. Der Konzern will auf Geräten seiner Kundschaft nach kinderpornographischem Material suchen und das dann markieren. Und wenn markierte verdächtige Dateien in der unternehmenseigenen iCloud gesichert werden, dann soll – über ein paar Umwege – die Polizei verständigt werden. Ein unterstützenswertes Ziel, sagen Einige. Andere befürchten, dass wenn der Zweck die Mittel heiligt, schnell die Mittel den Zweck entheiligen können. Apple will die Funktion erst einmal für iPhone-User in den USA einführen. Später sollen andere Märkte folgen. – Ist bemerkenswert, weil der Konzern bislang einen auf Datenschutz gemacht und sich etwa vor ein paar Jahren öffentlichkeitswirksam geweigert hat, dem FBI dabei zu helfen, das iPhone des Attentäters von San Bernardino zu durchsuchen. Die Funktionalität soll auch Entwicklern von iPhone-Apps zu Verfügung gestellt werden.

Eine wirklich sichere Video-Konferenz

Die erste mit Quantentechnologie abgesicherte Video-Konferenz zwischen zwei Bundesbehörden ist diese Woche abgehalten worden – zwischen dem Forschungsministerium und dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das mit der Quantentechnologie kann man sich wohl vorstellen wie das Beamen vom Scotty in Raumschiff Enterprise. Da sind zwei weit entfernte Quantenteilchen miteinander verschränkt, wie man das nennt. Und deshalb beamt’s den Mr. Spock up. Und für Video-Konferenzen kann man damit sicher Schlüssel austauschen. Die Ministerin Anja Karliczek hat zugegeben, dass ihr nicht so ganz klar ist, wie das funktioniert. Da ist nicht allein. Der Nobelpreisträger und Pionier auf diesem Gebiet Richard Feynman hat gesagt: „Wer glaubt die Quantentheorie verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden.“ – Aber geklappt hat es.

Microsoft’s Albtraum

Und für’n paar Probleme des Cyberspace hat’s diese Woche wieder Pflästerchen gegeben – Patchday bei Microsoft. 50 Software-Flicken hat der Konzern ins Netz gestellt, die Sicherheitsprobleme beheben – oder beheben sollen. Die muss man schleunigst installieren lassen, die Patches – von der Update-Funktion in Windows. Internet-Kriminelle nutzen einige der Lücken bereits aus. Und sie sind schon so bekannt, dass sie Namen haben, die Lücken, PrintNightmare beispielweise, Druck-Albtraum. Da kommen die Hacker übern Drucker-Treiber. Daran hat Microsoft wieder rumgeflickschustert, aber das Loch wohl doch noch nicht völlig gestopft. – Ja, nächsten Monat mehr dazu.

Memory-Probleme beim Firefox

Und auch der gute, treue Feuerfuchs ist von ein paar Sicherheitsproblemen kuriert worden - ebenfalls richtig gefährliche. Da können Cyberkriminelle Speicherfehler auslösen. Also im Arbeitsspeicher, im Memory, quasi im Gedächtnis vom Firefox, würde dann einiges durcheinander geraten. Dann blickt er’s nicht mehr. Und in dem Moment können ihm die Gauner digitales Ungeziefer in den Pelz setzen. 91 ist die Versionsnummer, mit der er’s erst mal wieder packt.

