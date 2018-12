Killer's Security: Banking-Trojaner überweist Geld per Paypal

Neue Browser gibt’s, den Firefox Nummer 64 und Vivaldi Nummer 2.2. Sind beide was für Surfer, die in den unendlichen Weiten des Cyberspace auf der Suche nach Wissen unterwegs sind, je mehr desto besser. Und das kann ja recht kompliziert werden: Man klickt einen Link an. Ein neuer Tab öffnet sich. Man denkt: Au, das ist interessant, will aber zuerst noch die andere Sache zu Ende lesen. Und dann klickt man noch einen Link an und noch einen und noch einen. Und schließlich hat man jede Menge Tabs offen und droht, den Überblick zu verlieren.

Und da hilft jetzt der Firefox 64. Mit dem kann man all die offenen Tabs mit den hochinteressanten Seiten sortieren. Und mit Vivaldi 2.2 kann man offene Tabs zusammenfassen und abspeichern – fürs nächste Mal. Zwei Browser, die es wert sind, ausprobiert zu werden.

Trojaner schickt Geld nach Hause

Einen besonders ausgefeimten Android-Trojaner hat das IT-Sicherheitsunternehmen Eset entdeckt. Der überweist den Kriminellen, die ihn in die Welt gesetzt haben, Geld per Paypal – und zwar ordentlich, gleich 1.000 Euro. Das funktioniert so: Er fordert bei den Installation Zugriff auf die Android-Bedienungshilfen. Die sind gedacht für Menschen, die – sagen wir mal – schlecht sehen, die können dann eine App installieren, die vorliest, was eine andere App anzeigt. Oder anstatt verzweifelt zu versuchen, auf ein elend kleines Icon zu tapsen, sagt man der App: Klick doch du! Kann ein Segen sein.

Ist aber verheerend, wenn man einem Trojaner erlaubt, in anderen Apps rumzuklicken, weil der klickt dann garantiert auf Banking-Apps, so wie der jetzt entdeckte auf die Paypal-App. Der Trojaner tarnt sich als Akku-App zum Strom-Sparen. Man hält ihn sich vom Handy, wenn man Apps nur aus Google-Play lädt. Darüber nämlich wird er nicht verteilt, sondern nur über andere App-Shops.

Datenschutz zu Weihnachten

Weihnachten – hat auch eine dunkle Seite, weil manche Leute ihren Lieben Wanzen schenken. Sowas tut man nicht, sagt die Bundesnetzagentur. Außerdem ist’s verboten. Und die Bundesnetzagentur warnt deshalb vor jeder Menge sogenanntem "smarten" Spielzeug. Nicht vor allem, aber vor vielem. Sprechende Puppen beispielsweise, die heimlich Bild- und Tonaufnahmen machen können und über einen mobilen Internet-Zugang verschicken, die sind in Deutschland verboten. Ebenso wie Kinderuhren, über die Eltern ihre Kinder abhören. Sowas widerspricht nämlich dem Datenschutz. Der ist universell und schützt deshalb auch die Kleinsten.

