Killer’s Security: Backup gegen Adrenalin-Schock

Ein neues Gesetz ist in Kraft getreten, das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Muss man sich nicht merken, den Namen, aber die Surfer-Rechte, die drin stehen. Die Provider beispielsweise müssen künftig tun, was ihres Namens ist, sie müssen liefern. Wenn einer beispielsweise 100 Megabit versprochen hat, dann muss er das bald auch liefern. Also wenn der Internet-Zugang zu langsam ist, dann kann man in Zukunft die Rechnung kürzen. Dauert noch ein bisschen. Die Bundesnetzagentur muss quasi noch den Tacho programmieren, also ein kleines PC-Programm, das die Internetgeschwindigkeit misst. In zwei Wochen soll man es herunterladen können – von breitbandmessung.de. Und das ist auch wieder was, was man sich merken muss, diese Adresse: breitbandmessung.de.

Angriff auf Bayerische Krankenhausgesellschaft

Opfer einer Cyber-Attacke ist die Bayerische Krankenhausgesellschaft geworden. Die Angreifer haben deren Mail-Server manipuliert. Also wer derzeit Mails von ihr bekommt, der sollte die nicht öffnen. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schreibt eh nur wenigen Leuten, weil: das ist ein Wirtschaftsverband der Klinik-Betreiber und selbst kein medizinischer Betrieb. Ansonsten war Black Friday und der Cybermonday ums letzte Wochenende herum. Schnäppchenjäger haben die Webshops gestürmt. Und Cyberkriminelle haben dann noch ein paar Zombies hinterhergeschickt. Also mit Schadsoftware infizierte Rechner haben Shopping-Seiten aufgerufen, bis die dann unter dem Ansturm von Schnäppchenjägern und Zombies zusammengebrochen sind. Experten sagen sagen: Es war mal wieder schlimmer als im Vorjahr.

Emotet-Schock

Sekundenbruchteile dauert’s nur, wenn man gerade mit Adrenalin geboostert worden ist, so ein Sicherheits-Check im Kopf: Backup? Ja! Backup auf einem vom Rechner getrennten Speichermedium? Ja! Backup vor kurzem erst? Ja! – Puh! Dann kann’s so schlimm ja nicht werden. - Das haben sich sicherlich etliche PC-User dieser Tage gedacht, als ihnen Windows eine Infektion mit Emotet gemeldet hat, dem berüchtigten Schädling, der Ransomware einschleppt, Erpresser-Software. Ja, es war gar nicht schlimm, sondern ein Fehlalarm – „False positive“ heißt sowas in der Computerei. Der Windows-Defender, das obligatorische Anti-Virenprogramm unter Windows, er hat’s nicht geblickt, weil er von Microsoft eine falsche Viren-Kennung, eine falsche Signatur, bekommen hat. Wenn der Defender auf dem aktuellen Stand ist, tickt er wieder richtig und erschreckt einen nicht mehr. Stellt sich noch die Frage: Wie kriegt man raus, ob der Defender auf dem aktuellen Stand ist? Am einfachsten ist es tatsächlich, man gibt „Sicherheit“ in die Windows-Suche ein. Dann kommt man zur sogenannten Windows-Sicherheits-App. Da steht, wann die sich zum letzten Mal auf den aktuellen Stand gebracht hat. Und einen Viren-Scan kann man da auch mal anstoßen, das senkt gegebenen Falls den Adrenalinpegel.

Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, warnt übrigens eindringlich vor einer neuen Ransomware-Welle über die Feiertage. So ein Sicherheits-Check vorab beruhigt da doch sehr. Also man sollte Kopien seiner Dateien auf eine externe Festplatte ziehen, die dann abstöpseln und wegsperren.

