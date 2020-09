11.09.2020, 11:58 Uhr

Killer's Security: Aus für Flash-Player

Über den Tod spricht Achim Killer diesmal in den Online-Nachrichten. Das "End of Life" des Flash-Players freut IT-Sicherheitsfachleute. Und statt in Doom Monster zu töten, hat ein Nerd den Spiele-Klassiker auf einen Schwangerschaftstest portiert.