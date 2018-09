Killer's Security: "Angela Merkel hat dich infected"

Veraltetes Betriebssystem Windows XP

Wer hängt heute noch einen Rechner ans Internet, der unter Windows XP läuft oder Windows 95 oder MS-DOS? Profis, die diese veralteten und damit unsicheren Betriebssysteme ausgerechnet in Fabriken einsetzen. Das war diese Woche auf der neuen Kongressmesse Command and Control in München zu erfahren. Was die Sicherheit anbelangt, ist demnach der durchschnittliche Home-Computer besser in Schuss als so mancher Steuerungsrechner in der Maschinenhalle.

Matthias Röhr vom IT-Sicherheitsunternehmen Secure Link bestätigt: "Ich habe da einfach sehr viele Altsysteme mit sehr vielen Schwachstellen." Oft funktioniert auf alten Steuerungen von teuren Maschinen kein sicheres Betriebssystem. Aber ans Netz gehängt werden sie jetzt trotzdem - wegen dem, was Industrie 4.0 genannt wird, der Digitalisierung und Vernetzung der Produktion. Wie man bestehende Anlagen trotz veralteter Software fit für die Industrie 4.0 machen kann, unter anderem darum ging’s auf der Command and Control.

Sicherheitsproblem CCleaner

Gratis hingegen gibt’s den CCleaner, eigentlich ein klasse Tool. Windows müllt ja den Rechner zu mit Systemeinträgen, Dateien und Dateifragmenten, die im Laufe der Zeit geschrieben, aber automatisch nicht ordentlich gelöscht werden. Das macht den Rechner langsam. Und deshalb muss man ihn gelegentlich putzen. Das macht der CCleaner. Aber die Entwicklerfirma ist verkauft worden, und seitdem passieren seltsame Dinge. Mal schnüffelt der CCleaner, mal installiert er andere Software. Und aktuell berichten Nutzer, dass er sich automatisch aktualisiert, obwohl man ihm das verboten hat. Die Software macht also, was sie will, und nicht das, was der User will. Beim Smartphone kann man das nicht verhindern, aber beim PC schon. Man muss dann halt Windows manuell putzen, solange, bis neue Versionen des CCleaners wissen, wer der Chef des PCs ist.

"Angela Merkel hat dich infected"

Diese Meldung klingt fies, und ist auch definitiv eine schlechte Nachricht, wenn sie auf dem PC-Bildschirm erscheint. Dann nämlich hat ein Erpressungstrojaner den Rechner infiziert, alle möglichen Dateien verschlüsselt und mit der Endung .angelamerkel versehen. 1200 Euro, zahlbar in Bitcoin, will er fürs Entschlüsseln. Ein Vielfaches des in solchen Fällen üblicherweise verlangten Lösegeldes. Das läuft übrigens politisch neutral ab: Es gibt auch Trojaner, die im Namen von Donald Trump und von Barack Obama Geld verlangen. Der Merkel-Trojaner kursiert mindestens schon seit zwei Jahren. Aktuell ist einer in einem Honeypot des Anti-Viren-Unternehmens Mcafee kleben geblieben, einem Rechner der ins Netz gestellt worden ist, um digitales Ungeziefer anzulocken. Egal, welche politischen Präferenzen man hat, regelmäßige Backups sind der einzig sichere Schutz gegen solche Ransomware.

Weitere Ausgaben von Killer' Security finden Sie hier.