KI, übernehmen Sie! Killt Künstliche Intelligenz unsere Zukunft?

KI schreibt, programmiert, erzeugt Bilder, imitiert Stimmen: Was vor wenigen Jahren noch Science Fiction war, ist längst Realität – mit Folgen, die niemand absehen kann. Müssen wir zum Beispiel um unsere Jobs fürchten?

Nein, sagt Antonio Krüger, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) im BR24-Interview für Possoch klärt. "KI beinhaltet ein großes Wertschöpfungspotenzial, auch für uns hier in Europa", sagt der Experte. Viele Berufe würden sich durch KI eher transformieren, statt zu verschwinden. Ein Beispiel ist für Krüger die Medizin: "Menschen werden in Zukunft nicht mehr zu Ärzten gehen, die keine KI einsetzen, um die bestmögliche Diagnose zu bekommen."

Entgleitet uns KI?

Dass in KI-gestützten Systemen auch Gefahren lauern, bezweifelt kaum ein Experte. Dass die KI irgendwann ein Eigenleben entwickelt und die Weltherrschaft übernimmt, ist allerdings bislang Fiktion. Viel dringlicher seien andere Fragen: Welche Überwachungsmöglichkeiten bietet KI autokratischen Staaten? Was, wenn Terroristen KI benutzen, um Anschläge zu planen? "Die Technologie als solche ist nicht das Problem, sondern, wie sie eingesetzt wird. Und wer sie einsetzt und wer die Macht über sie hat", sagt Kilian Vieth-Ditlmann von der NGO Algorithm Watch. Seine Organisation fordert, dass KI-Forschung und -Anwendungen besser reguliert werden.

Die EU hat im vergangenen Jahr den AI Act verabschiedet, das erste umfassende Gesetz zur Regulierung von KI. Es fordert unter anderem mehr Transparenz von den Entwicklern; Anwendungen von "unakzeptablem Risiko", zum Beispiel Social Scoring, werden verboten. Doch weil schwer einzuschätzen ist, was noch als akzeptables Risiko gilt und was nicht, fürchten Unternehmen rechtliches und bürokratisches Chaos und Planungsunsicherheit.

Für DFKI-Experte Krüger ist Regulierung "zweischneidig". Aber sie sei notwendig; einerseits, um die größten Risiken abzufedern, andererseits, um Vertrauen in KI-Anwendungen zu schaffen: "Ich glaube, Menschen werden kein Vertrauen in KI-Systeme haben, wenn sie nicht bestimmten Kriterien und Werten genügen, auf die wir uns in der Gesellschaft geeinigt haben", so der Experte.

Im Video: Jobs, Wohlstand, Zukunft: Was kostet uns KI wirklich? Possoch klärt!