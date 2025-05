Live: KI-Training bei Meta – Was passiert mit meinen Daten?

Wer fleißig in den sozialen Medien unterwegs ist, hat in den letzten Tagen sicherlich gelesen: Wer seine Daten schützen will, sollte jetzt Meta widersprechen oder unbedingt von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Aber warum eigentlich?

Meta nutzt nur öffentliche Daten

Meta will seine KI-Technologie verbessern und möchte das mit unseren aktuellen Daten tun. Allerdings nicht mit Privatdaten wie Name, Mailadresse, Wohnanschrift. Sondern nur mit Daten, die öffentlich verfügbar sind.

Welche Daten das genau sind, was eigentlich mit WhatsApp ist und ob jetzt wirklich alle Daten in "Gefahr" sind, klärt BR24 live mit dem BR-KI-Experten Fritz Espenlaub und mit der KI-Forscherin von der Ludwig-Maximilians-Universität München Sarah Ball (externer Link). Den Livestream finden Sie oben eingebettet über diesen Artikel.

