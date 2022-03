Geklaut und dann verkauft – KI spürt Fahrraddieben nach

Tilman Krokotsch hat so seine eigene Erfahrung mit Fahrraddiebstal. Innerhalb von zwei Wochen wurden ihm und seiner Freundin in Berlin jüngst die abgesperrten Räder aus einem Innenhof entwendet. Als er die Vorfälle bei der Polizei meldete, bekam er dort den Hinweis, mal bei eBay Kleinanzeigen nachzusehen, ob die gestohlenen Fahrräder dort nicht zum Verkauf angeboten würden. Wer auf dem Kleinanzeigenportal fündig wird, kann dies der Polizei melden, die dann dem Dieb oder der Diebin einen Besuch abstattet.

Doch Tilman Krokotsch musste feststellen, dass diese Recherche der berüchtigten Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Er hat nachgezählt: An einem einzigen Tag wurden im Raum Berlin rund 800 neue Räder oder Radteile bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Manche wurden und werden nur vage beschrieben als Damen- oder Herrenrad, meist aber gibt es ein Foto zu sehen.

Klassische Aufgabe für eine KI

Mit Suchen im Heuhaufen im übertragenen Sinne kennt sich Tilman Krokotsch allerdings gut aus. Er ist Data Scientist und schreibt derzeit seine Doktorarbeit an der TU Berlin. Die Aufgabe war also wie geschaffen für ihn. Der Doktorand programmierte eine Künstliche Intelligenz, die die Fotos automatisch durchforstet.

Ziel ist es, dass User in das Programm Marke, Farbe und noch ein paar andere Merkmale ihres gestohlenen Fahrrades eingeben können und dann jeden Tag die passenden Annoncen angezeigt bekommen. Die Software mit dem Namen "Find my Bike" durchforstet also Fotos bei eBay Kleinanzeigen, und erkennt Räder, die zu den Angaben passen.

Künstliche Intelligenz muss trainiert werden

Krokotsch hat seine erste Version des Programms den Usern einer Fahrradcommunity auf dem Netzwerk Reddit präsentiert. Die Reaktion sei sehr positiv gewesen, sagt er. Wer auf die Seite geht, sieht tatsächlich reihenweise Kommentare und Verbesserungsvorschläge. 36 Leute hätten inzwischen auch den Fragenbogen ausgefüllt, mit dem der Programmierer herausfinden will, ob die Software bedienerfreundlich genug ist.

Das Ganze ist bislang eher nur ein Hobby. Tilman Krokotsch ist in Elternzeit und kann sich dem Projekt immer nur dann widmen, wenn seine kleine Tochter schläft. Und das Projekt frisst viel Zeit. Besonders aufwändig ist es, die KI zu trainieren. Dafür muss man in das Programm Fotos von Fahrrädern einspeisen und die dazu gehören Merkmale als Text eingeben – und das möglichst oft.

Bald zweite Testversion auf Reddit

Das Programm hat auch einen roten Knopf, den Nutzerinnen und Nutzer drücken können, wenn ein Fahrrad falsch angezeigt wird, so lernt die Künstliche Intelligenz permanent weiter. Wer eine Ahnung davon bekommen möchte, wie der Fahrradspürhund einmal funktionieren soll, kann sich hier die erste Testversion ansehen.

In ein bis zwei Monaten will Tilman Krokotsch sein Programm soweit haben, dass es alleine nach den Fotos bei eBay Kleinanzeigen sucht. Bislang muss er diesen Prozess jeden Tag aufs Neue selbst starten. Wenn alles klappt, wird er demnächst außerdem einen zweiten, größeren Test laufen lassen. Den möchte er nicht nur in der Fahrradcommunity von Reddit veröffentlich, sondern dort einem größeren Publikum präsentieren. Sein Ziel: dass erst einmal wenigstens eine Person mit Hilfe seines Programms ihr Fahrrad wiederbekommt.