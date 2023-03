KI-Regeln der EU könnten bayerische Unternehmen belasten

Das bayerische Digitalministerium fürchtet große Belastungen für Unternehmen, die künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag einsetzen. Grund ist die geplante KI-Verordnung der Europäischen Union. "Ein solches Regelwerk funktioniert in der Praxis nicht und bringt unnötige Hürden für die Wirtschaft", so Digitalministerin Judith Gerlach (CSU).

Was ist die geplante KI-Verordnung?

Die KI-Verordnung der Europäischen Union soll künstliche Intelligenz in allen Lebensbereichen regulieren. Dafür werden KI-Systeme in verschiedene Kategorien eingeteilt:

KI-Systeme mit "geringem Risiko" werden nicht reguliert. KI-Systeme mit "begrenztem Risiko" müssen sich an bestimmte Pflichten halten. Und für KI-Systeme mit "hohem Risiko" gelten strenge Richtlinien. Hierzu soll etwa Software zählen, die in der Strafverfolgung, in der Bildung oder beim Personalmanagement eingesetzt wird.

Bei vielen Technologien ist die Einstufung allerdings auch unklar. Dazu gehören etwa Sprachmodelle wie ChatGPT.

Digitalministerium fürchtet Überregulierung

Das bayerische Digitalministerium fürchtet nun, dass eine Vielzahl bayerischer Unternehmen in Zukunft unter der "Hochrisiko"-Einstufung reguliert werden. Das würde für die Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand bedeuten und den Einsatz bestimmter Technologien stark einschränken.

Einer Studie des Digitalministeriums zufolge würden mindestens 18 Prozent der in Bayern eingesetzten KI-Systeme in den Hochrisiko-Bereich fallen. Hierzu gehören insbesondere KI-Systeme, welche Unternehmen, Personen oder Datensätze auf ihre Vertrauenswürdigkeit analysieren sollen. Eine der untersuchten Firmen analysiert etwa Kundenbeschwerden automatisch, um so auf Schwachpunkte in der Lieferkette zu stoßen.

Einstufung vieler Unternehmen noch offen

Bei weiteren 40 Prozent der Unternehmen sei die Einstufung jedoch nach aktuellem Stand unklar. Sollte ein großer Teil dieser KI-Systeme als Hochrisiko-Fall eingestuft werden, fürchtet das Ministerium erhebliche Mehrbelastungen für die Wirtschaft. "Der Entwurf der KI-Verordnung der EU ist zu risikofixiert und an zu vielen Stellen noch unklar", so Bayerns Digitalministerin Gerlach. "Die Unternehmen brauchen Klarheit und Planungssicherheit für den Einsatz und die Entwicklung von Technologien."

Sorge: EU könnte abgehängt werden

Es ist nicht die erste Kritik, die an der geplanten EU-Verordnung laut wird. Insbesondere die konservativen Fraktionen im Europäischen Parlament haben die geplanten Regeln als Überregulierung bezeichnet, die Europa schwäche. "Wir entwickeln schon jetzt nichts mehr, was die Welt interessiert", sagte etwa CDU-Abgeordneter Axel Voss dem Spiegel. Sollte das so bleiben, "sind wir künftig nur noch eine Verbrauchermasse für amerikanische und chinesische Konzerne."

Datenschützer fordern mehr Kontrolle

Auf der anderen Seite haben Datenschützer das Vorhaben dafür kritisiert, nicht weit genug zu gehen. Sie fordern mehr Transparenz und Kontrolle bei "Hochrisiko"-Einsätzen von künstlicher Intelligenz, etwa in der Strafverfolgung und beim Personalmanagement. Zudem lasse die Verordnung zu viele Schlupflöcher – zum Beispiel beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zu militärischen Zwecken.