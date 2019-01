KI: Ist #10YearChallenge wirklich harmlos?

Allerdings wird der Foto-Hype auch skeptisch gesehen. Im Tech-Magazin „Wired“ etwa. Eine Tech-Autorin mutmaßt, was Facebook alles mit den gesammelten Daten machen kann: z.B. eignet sich so ein Hashtag wunderbar, um die eigene Gesichtserkennungssoftware zu trainieren. Auch könnten beispielsweise Versicherungen die Daten nutzen, um herauszufinden, welche Menschen besonders schnell altern - um diese dann als Risikofälle einzustufen.

Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule Nürnberg, sieht im Gespräch mit dem BR Podcast "Tagesticket", diese Sorgen aber als eher unbegründet an. "Es ist grundsätzlich sinnvoll, darüber nachzudenken, wie solche Daten benutzt werden können", sagt er. "Im konkreten Fall habe ich nicht so große Bedenken, weil ich denke, dass es schon viel bessere Daten gibt um solche Dinge zu trainieren." Ein Beispiel: Viele der Leute, die an der Challenge teilnehmen, sind Schauspieler. Von denen gibt es bereits zahlreiche Fotos im Internet, an denen man eine Alterung viel präziser nachverfolgen könnte.

Auch wird der Hashtag oft für Späße benutzt - mit denen eine Software wohl kaum etwas anfangen könnte: