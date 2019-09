KI: Aristo meistert Wissenstest für Achtklässler

Milliarden Daten aus Wikipedia machen es möglich

"Aristo" wurde speziell für Multiple-Choice-Tests entwickelt. Die Programmierer haben dazu die Standard-Testfragen für Schüler der achten Klasse in New York herangezogen. Allerdings haben sie Aufgaben, die Bilder und Grafiken enthielten, entfernt. Das System kombiniert mehrere KI-Methoden. Die wichtigste Komponente ist ein tiefes, neuronales Netzwerk, das als Sprachmodell fungiert. Es kann aus einer bestimmten Abfolge von Wörtern vorhersagen, welches das vermutlich nächste Wort sein muss.

Dazu hat das System Millionen Dokumente verarbeitet und in Wort-Sequenzen extrahiert. Unter anderem hat es die gesamte englischsprachige Wikipedia-Enzyklopädie mit fast sechs Millionen Texten eingelesen. Beim logischen Denken steht "Aristo" zwar erst ganz am Anfang, es ist aber wohl bereits besser als die bisher bekannten KI-Programme, die zum Beispiele die menschlichen Weltmeister im Schach oder beim Go-Brettspiel schlagen.

Die Forscher wollte mit Aristo zugleich auch den Versuch antreten, dass die bisherigen Sprachmodelle mit Deep Learning auch auf natürliche Sprache anwendbar ist. Dies könne man eindeutig mit Ja beantworten, sagt Etzioni.

Die Ergebnisse von "Airsto" können auch die Sprachassistenten von Google, Microsoft, Apple oder Amazon verbessern helfen, ist Etzioni der Meinung. Kommende KI-Systeme könnten komplette Unterhaltungen in einem bestimmten Fachgebiet zu führen, glaubt der Wissenschaftler.

Alexa, Siri und Co können profitieren

"Im Moment verstehen Alexa oder Google nur spezifische Phrasen: "Wie wird das Wetter?", "Wie ist die Verkehrslage?". Sie erkennen zwar Sprache, aber sie verstehen nicht die Bedeutung", so Etzioni.

Maschinelle Übersetzungssysteme dürften zukünftig besser werden. KI-Experten sind sich einig, dass Maschinen noch weit davon entfernt sind, menschliche Sprache in vollem Umfang zu beherrschen. Das sehen die Wissenschaftler am AI2 Institut ähnlich. Sie wollen "Aristo" nun weiter ausbauen. Als nächstes soll das KI-System Testaufgaben der 12. US-High-School-Klasse lösen. Das entspricht ungefähr der Mittleren Reife in Deutschland.

AI2-Chef Etzioni meint: "Wir sind sehr stolz darauf, natürliche Sprache besser zu verstehen. Aber ein Buch zu lesen und seinen Inhalt tatsächlich zu verstehen, davon sind wir noch weit entfernt."