Deutsches Startup will mit "nachvollziehbarer" KI punkten

Das Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha verspricht eine Lösung für eines der größten Probleme im Bereich der künstlichen Intelligenz: Wie kommen Chatbots zu ihren Aussagen. Nutzende des Sprachmodells "Luminous" sollen genau das ab sofort nachvollziehen können, wie das Unternehmen gestern bekannt gab. Das Startup des ehemaligen Apple-Managers Jonas Andrulis richtet sich mit seinen Produkten in erster Linie an Unternehmenskunden.

Farbcodes sollen KI-Gedanken nachvollziehbar machen

Bereits am Donnerstag hat das Unternehmen die neue Funktion für Kunden freigeschaltet. Ab sofort markiert die KI diejenigen Textstellen in ihrem Output, die besonders wichtig für die Antwort sind, in unterschiedlichen Farben. Orange für Informationen, wo sich die KI besonders sicher ist, und Lila für Passagen, die Widersprüche beinhalten könnten. Grundlage sei, dass das Modell "Korrelationen" zwischen eigenen Informationen und gesicherten Fakten erkennen könne, gibt Aleph Alpha an. Das Unternehmen spricht von einem "Durchbruch".

Das große Problem generativer KI: Sie halluziniert zu viel

Jeder, der schon mal ChatGPT oder andere generative Sprachmodelle ausprobiert hat, kennt das Problem: Die KI serviert geschliffen formulierte Texte, die wunderbar plausibel und sinnvoll klingen – und dennoch komplett falsch sein können. Beispielsweise erzählen die Programme im Brustton der Überzeugung, dass die Hauptstadt Deutschlands New York ist, dass ein Kilo Eisen schwerer ist als ein Kilo Federn, oder dass die Sonne weniger Energie produziert, als auf der Erde verbraucht wird. Solche überzeugend vorgetragenen Falschaussagen werden von Fachleuten als "Halluzinationen" bezeichnet. Diese sind nicht selten wesentlich subtiler als die hier genannten Beispiele und deshalb nicht immer sofort als falsch erkennbar.

Niemand weiß im Detail, was im Innern der Sprachmodelle passiert

Zwar werden die KI-Modelle mit jeder neuen Generation besser, aber das Grundproblem bleibt: niemand, nicht einmal die Hersteller der Programme, wissen im Detail, welche inneren Prozesse die sogenannten "Large Language Models" zu ihren Aussagen bringen. Die Modelle lernen selbstständig, aus gigantischen Datenmengen statistische Vorhersagen über die Anordnung von Worten und Sätzen abzuleiten. Nach welchen Kriterien sie dabei genau vorgehen, ist in der Regel von außen kaum nachvollziehbar.

Diese Problematik ist einer der Gründe, weshalb Aktivisten und Wissenschaftler sich öffentlich für ein Moratorium bei der Entwicklung neuer KI-Modelle aussprechen. Die Erforschung von künstlicher Intelligenz soll Zeit bekommen, um zum rasanten technischen Fortschritt aufzuschließen. Auch die italienische Regierung verlangt von der KI-Firma OpenAI mehr Transparenz über die Datenverarbeitung im Inneren der Modelle.

Aleph Alpha will mehr Transparenz bieten – und so Geschäftskunden locken

Doch bisher scheint sich keine der großen KI-Firmen von OpenAI bis Google an der Undurchsichtigkeit ihrer Produkte zu stören. Hier wittert das deutsche Startup Aleph Alpha seine Chance, sich von der mächtigen internationalen Konkurrenz abzusetzen: größere Nachvollziehbarkeit soll die hauseigene KI "Luminous" zuverlässiger und damit nützlicher machen als vergleichbare Modelle. Insbesondere für Firmenkunden will die Firma damit attraktiv werden. "Solche Transparenz wird den Einsatz generativer KI für kritische Aufgaben im Rechts-, Gesundheits- und Bankenwesen ermöglichen" erklärte Unternehmensgründer Andrulis. Branchen also, die in besonderem Maße auf zuverlässige Informationen angewiesen sind.