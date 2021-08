Wie Cell Broadcast bei Katastrophen Leben retten soll

Deutschland am 10. September 2020, bundesweiter Warntag: Die Sirenen heulen. Allerdings tun sie das nur dort, wo es noch Sirenen gibt, also eigentlich so gut wie nirgendwo. Und auch sonst funktioniert wenig, insbesondere mit dem Warnen will es am Warntag nicht so recht klappen. Die Warn-Infrastruktur ist überlastet und so kommen bei den Warn-Apps Nina und Katwarn die Push-Warnungen erst an, als es schon viel zu spät ist - wenn sie denn überhaupt ankommen.

Man hätte aus dem Desaster lernen können, doch als dann im Juli dieses Jahres das Hochwasser kommt, ist man erneut schlecht vorbereitet. Dabei gäbe es eine recht simple Möglichkeit, Menschen zuverlässig zu warnen, und zwar über ihre Mobiltelefone: Cell Broadcast heißt die Technologie.

Das Handy warnt auch dann, wenn es stummgeschaltet ist

Cell Broadcast hat Ähnlichkeit mit einer SMS, allerdings wird eine SMS bekanntlich immer von einem Handy an ein anderes geschickt. Bei Cell Broadcast bekommen alle Handys, die sich in einer oder mehreren Funkzellen befinden, eine Nachricht zugestellt. "Deswegen kann man darüber Warnmeldungen sehr gut verschicken, weil es selbst dann Piep macht, wenn das Gerät stummgeschaltet ist", erklärt Johannes Rundfeldt von der AG Kritis, einem Zusammenschluss von 42 Fachleuten rund um den Bereich der kritischen Infrastruktur.

Wenn also eine Katastrophe ausbricht, klingeln die Handys der Menschen, die sich in den betroffenen Gebieten aufhalten – und zwar alle Handys. Zusammen mit Sirenen und Warnungen über den Rundfunk könnte so ein dichtes Warnnetz gesponnen werden, das hoffentlich alle Menschen erreicht.

Deutschland setzte bisher auf Apps

"Cell Broadcast" gibt es längst in vielen anderen Ländern, etwa in den USA, den Niederlanden, Italien, Griechenland, Rumänien oder Litauen. In Deutschland allerdings wurde Cell Broadcast zwar immer wieder mal diskutiert, aber nie eingeführt. Und das, obwohl es sich keineswegs um Hightech, sondern um eine zwanzig Jahre alte Technologie handelt.

Deutschland setzte stattdessen auf Warn-Apps wie beispielsweise Katwarn und Nina, die man sich aber erst installieren und einrichten muss. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung haben das bislang getan. Zu wenig für eine effizientes und engmaschiges Warnsystem. "Tatsächlich ist es für mich absolut unverständlich, warum die zuständigen Ministerien und Minister dieses Thema jetzt seit 20 Jahren nicht umgesetzt haben", kritisiert Johannes Rundfeldt. Immer wieder habe es Ankündigungen und Untersuchungen gegeben, aber am Ende seit nichts passiert.

Geld für Cell Broadcast – und Sirenen

Klar ist: Cell Broadcast ist nicht ganz billig. 20 bis 40 Millionen dürfte die Einführung des Systems kosten. Geld, dass man nun ausgeben möchte, denn Bund und Länder haben beschlossen, Cell Broadcast einzuführen. Die Bundesregierung arbeitet bereits an einer entsprechenden Gesetzesgrundlage.

Klar ist aber auch, dass Cell Broadcast auf funktionierende Funktürme angewiesen ist. Deshalb soll auch die analoge Warn-Infrastruktur, etwa Sirenen, ausgebaut werden. Hier will die Bundesregierung 88 Millionen Euro ausgeben.