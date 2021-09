Katastrophen-Warnsystem per Textnachricht kommt Ende 2022

Wenige Wochen nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hat der Bundestag am Dienstag einstimmig der sogenannten "Aufbauhilfe" zugestimmt. Darin eingeschlossen ist auch eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, die somit die rechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung von Cell Broadcasting als Warnsystem in Deutschland schafft. Die Bundesregierung hatte diese Modifizierung bereits vor wenigen Wochen auf den Weg gebracht

Beim Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer SMS eine Textnachricht an Handy-Nutzer verschickt - und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten. Bei einer Warnung über Cell Broadcasting werden außerdem auch spezielle Warntöne des Telefons abgespielt und der Lautlos-Modus übergangen. Durch das System sollen mehr Menschen in Gefahrenbereichen erreicht werden. Die Installation einer App ist nicht nötig. Die Warnhinweise gelangen auf alle Mobilfunkgeräte, die in der Funkzelle eingebucht sind und solange die Warnung aufrechterhalten bleibt, werden auch Geräte erreicht, die sich neu einbuchen. Das System wird bereits in vielen anderen Ländern genutzt, darunter zum Beispiel die Niederlande, Sri Lanka, Kanada oder Japan.

Warn-SMS auf alle Handys - nicht nur auf Smartphones

Das verabschiedete Gesetz verpflichtet auch Mobilfunkbetreiber, die technische Infrastruktur bereit zu stellen, dauerhaft zu unterhalten und „Warnungen auch jederzeit und unverzüglich auszusenden“. Zusätzlich sollen auch nummerngebundene Messenger wie Signal, WhatsApp und Threema "im notwendigen Umfang" daran mitwirken, dass die Warnungen zeitnah zugestellt werden. Bislang setzte die Bundesregierung bei drohenden Katastrophen vor allem auf Warnhinweise über die Medien und Apps wie "NINA" und "Katwarn". Diese müssen aber aktiv auf Smartphones installiert werden. Ein entscheidender Faktor, da viele ältere Menschen zwar ein Handy besitzen, aber kein geeignetes Smartphone. Gerade deshalb soll Cell Broadcast Abhilfe schaffen, da die Technologie in allen Mobilfunkstandards verankert ist - vom alten GSM bis zum aktuellen 5G.

Auch datenschutztechnisch ist der Beschluss unbedenklich. Ähnlich wie beim UKW-Radio kann niemand feststellen, wer die Warnmeldungen empfangen hat. Im Gegensatz zur SMS oder modernen Messenger-Systemen gibt es keinen Rückkanal. Daher gilt Cell Broadcast als ein sehr datenschutzfreundliches Warnsystem. Probleme könnte es lediglich durch extreme äußere Umstände geben: Die Warnungen erreichen die User nur, solange die Funkzellen senden. In extremen Situationen wie den jüngsten Hochwasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz oder NRW können die Zellen auch ausfallen, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist oder der Funkmast weggespült wurde.

Datenschutzfreundlicher und breiter empfänglich als Warn-Apps

Laut Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und sollen zukünftige "Warnungen vor drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Katastrophen“ weiterhin über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) oder Behörden des Zivil- und Katastrophenschutzes ausgelöst werden. Detaillierte Vorgaben folgen per Verordnung. Dabei soll es um grundlegende technische Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, Organisatorisches samt Erreichbarkeits- und Reaktionszeiten sowie Leistungsmerkmale gehen. Die technischen Einzelheiten sollen dabei über eine technische Richtlinie der Bundesnetzagentur geklärt werden, die sich an internationalen Standards orientiert. Konkret genannt werden dabei die Standards für das EU-Alert-System der Etsi.

Die Forderung nach einem solchen System kursiert bereits seit mehreren Jahren und wurde bereits öfter öffentlich diskutiert - jüngst nach dem Alarmversagen bei der Flutkatastrophe Mitte Juli. Sie basiert auf einer EU-Verordnung aus dem Jahr 2018. Laut dem dort verabschiedeten Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation müssten EU-Mitgliedsstaaten bis zum 21. Juni 2022 sicherstellen, dass die Anbieter mobiler Kommunikationsdienste den Endnutzern öffentliche Warnungen übermitteln können. Die Bundesregierung war lange davon ausgegangen, dass dafür Apps wie Katwarn und Nina ausreichen. Nun also doch eine Warn-Struktur auf Grundlage von Cell Broadcasting.

Auch Sirenennetz soll ausgebaut werden

Parallel beschlossen Bund und Länder außerdem einen Ausbau des Systems des Sirenennetzes zur Verbreitung von Warnungen in Katastrophen- und Notfällen. Der Bund stellt den Bundesländern bis 2023 demnach über ein Förderprogramm bis zu 88 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld hatte er bereits im Frühjahr nach dem misslungenen Warntag 2020 zugesagt, damit in Kommunen Sirenen instand gesetzt oder wieder aufgebaut werden. Das soll nun vorangetrieben werden.

