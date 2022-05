Kartenzahlung: Diese Läden und Tankstellen haben Probleme

Gerade erst sind viele Deutsche wegen der Corona-Pandemie vom Bargeld auf das Kartenzahlen umgestiegen, da kommt schon der erste Dämpfer für das digitale Bezahlen. Wegen eines Software-Fehlers funktionieren derzeit einige Karten-Lesegeräte nicht.

Bundesweit Probleme bei Zahlung mit EC-Karte

Konkret ist das Modell Verifone H5000 betroffen, das deutschlandweit im Einsatz ist. Das Unternehmen arbeitet an einer Lösung, aktuell bleibt in Läden mit diesem Gerät jedoch nur die Barzahlung. Bargeld einpacken scheint für die nächsten Tage eine gute Idee zu sein, vor allem, wenn man nicht vorher planen kann oder will, welche Läden man besucht.

Nicht alle Läden betroffen

Und doch sind nicht alle Läden des täglichen Bedarfs betroffen, viele haben das betroffene Modell von Verifone nicht im Einsatz, wie auch eine Umfrage von BR24 zeigte. Hier eine kleine Übersicht dazu, welche großen Supermärkte und Tankstelle aktuell Kartenzahlungsprobleme haben und welche nicht. Wenn nicht anders angegeben, stammen die Informationen vom Unternehmen selbst. Außerdem wichtig: Ist ein Unternehmen betroffen heißt dies nicht, dass alle Filialen betroffen sind.

Die größten Supermärkte (nach Umsatz laut Statista):

Edeka: betroffen

Netto: betroffen (laut InFranken)

Rewe: nicht betroffen

Penny: nicht betroffen

Lidl: nicht betroffen

Kaufland: nicht betroffen

Aldi Nord: betroffen

Aldi Süd: nicht betroffen

dm: betroffen

Real: nicht betroffen

Rossmann: betroffen

Norma: betroffen (laut Nordbayern.de)

Müller: keine Rückmeldung auf BR-Anfrage

Die größten Tankstellen-Betreiber (laut ADAC):

Aral: nicht betroffen

Shell: nicht betroffen

Total: nicht betroffen

Esso: keine Rückmeldung auf BR-Anfrage

Avia: nicht betroffen

Jet: nicht betroffen

Raiffeisen: keine bundesweite Aussage möglich (Region Baden: nicht betroffen)

Orlen (Star): nicht betroffen

ENI (Agip): keine Rückmeldung auf BR-Anfrage

Tamoil/Hem: nicht betroffen