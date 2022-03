Kann Russland aus dem Internet verschwinden?

Soviel gleich vorweg: beim Internet gibt es keine schnellen und einfachen Lösungen. Wer hier etwas verändern will, sollte sozusagen mit der Pinzette zu Werke gehen und nicht mit einer Abrissbirne, denn das Internet ist kein monolithisches, sondern ein extrem verflochtenes und kompliziertes Gebilde. Es besteht aus sehr vielen kleineren Netzwerken, die von Gesellschaften wie der Deutschen Telekom oder United Internet (mit 1&1 und Web.de) betrieben werden.

Aber auch Unternehmen wie BASF oder die Allianz unterhalten ihre eigenen Netzwerke und sogar viele Haushalte, etwa für ihre "Smart Home"-Anwendungen mit automatischen Türöffnern und intelligenten Heizungen. Das Internet ist eine Verknüpfung all dieser Netzwerke und lässt sich schon deshalb nur sehr schwer "in den Griff" bekommen.

Russland will kontrollieren aber nicht absperren

Zuletzt gab es Meldungen, Moskau wolle komplett aus dem Internet aussteigen. Die Informationen kamen von einem belarussische Nachrichtenkanal und stellten sich im Nachhinein als teilweise unrichtig heraus. Wahr ist aber, dass Russland tatsächlich mehr Unabhängigkeit vom weltweiten Netz anstrebt und dafür bereits 2014 Gesetze auf den Weg gebracht hatte. Damals wurden wegen der Besetzung der Krim Sanktionen des Westens gegen das Land verhängt. In Kraft getreten sind die ersten Internet-Regelungen 2019. In den Folgejahren wurde mehrmals nachgeschärft.

Georg Carle, Informatik-Professor an der TU München und Inhaber des Lehrstuhls Netzarchitekturen und Netzdienste, glaubt, dass Wladimir Putin drei Ziele verfolge, um mehr Kontrolle zu bekommen:

Aufbau eines autonomen Russland-Netzes

Erstens möchte Russland seine Domains selbst verwalten. Domains sind die Internet-Namen, unter denen man im weltweiten Netz erreicht werden kann, so kann man zum Beispiel unter "br.de" alle Inhalte des Bayerischen Rundfunks aufrufen. Alle Domains werden von der ICANN verwaltet, einer Agentur, die sich zwar eigentlich selbst verwaltet, aber noch immer stark vom Westen und insbesondere den USA beeinflusst wird.

Schon aus diesem Grund will Russland eine eigene Domainverwaltung schaffen. Sollte sich das Ausland entscheiden, russische Domains zu blockieren, könne man das Funktionieren innerhalb Russlands so weiter aufrechterhalten, erklärt Carle. Warum ein solcher Schritt vom Westen gar nicht erwogen wird, ist noch zu klären.

Zensur und eigene Infrastruktur

Das zweite Ziel, dass die russische Regierung verfolgt: eine Möglichkeit zur Zensur von unliebsamen Inhalten, so dass bestimmte Seiten (etwa von US-Zeitungen) von Russland aus nicht mehr erreichbar wären. Und als Drittes will das Putin-Regime erzielen, dass offizielle Stellen in Russland ihre Dienste über russische Infrastruktur bereitstellen.

Unerwünscht ist also, dass zum Beispiel ein Ministerium in Moskau seine Internetseite über die Amazon-Cloud-Tochter AWS betreibt, die die Seite abschalten könnte, wenn Washington das anordnen sollte. Deshalb sollen Behörden nur noch russische Cloud-Dienste nutzen.

Zum Artikel "Russland kann den Propagandakrieg im Netz nicht gewinnen"

Komplette Abschottung ist momentan nicht geplant

Alle Maßnahmen sollen zu mehr Unabhängigkeit führen. Vollständig abschotten kann und will sich Moskau aber nicht – vor allem nicht von heute auf morgen. Das Grundproblem ist, dass es unzählige Netz-Verbindungen von Russland ins Ausland gibt. Nicht nur Telekom-Gesellschaften arbeiten grenzüberschreitend, sondern auch größere Unternehmen haben Netzwerke, die mit dem Ausland verknüpft sind. Es müssten also hunderte, wenn nicht tausende Firmen mitspielen, bei der großen Abschottung.

Bleiben aber immer noch Satellitenverbindungen, mit denen sich zumindest Privatpersonen unkontrolliert Zugang zum weltweiten Netz verschaffen könnten. Um das alles in den Griff zu bekommen und sozusagen die Schotten wirklich dicht zu machen, bräuchte man schon einen Blockwart, der jedes private Wohnhaus überwacht.

Böse Überraschungen will Moskau vermeiden

Dabei ist es vielleicht auch gar nicht wirklich ratsam das Netz abzutrennen. Von vielen Internetdiensten, die grenzübergreifend laufen und funktionieren, weiß niemand. Professor Carle nennt als Beispiel einen Windkraftanlagenbetreiber, der womöglich unbewusst eine Komponente verwendet, die von einem ausländischen Cloud-Dienst aus betrieben wird.

Würden nun alle Internet-Verbindungen von und nach Russland tatsächlich gekappt, lieferten die Windkraftwerke womöglich keinen Strom mehr. Die Folgen einer totalen Abschottung sind also schwer kalkulierbar und böse Überraschungen kaum zu vermeiden. Auch deshalb will die russische Regierung keinen harten Schnitt.

Putins Traum-Internet und Facebooks Albtraum

Am liebsten hätte Putin ein Internet, das nur soviel durchlässt, wie er es gerade möchte, sagt Hans Peter Dittler, Netzwerk-Berater und Mitgründer der Organisation "Internet Society" in Deutschland, die für die Pflege und Weiterentwicklung der Internetinfrastruktur zuständig ist. Dittler glaubt, dass sich Putins Internet-Traum allerdings nicht so schnell erfüllen lässt. Dafür müsste eine ganz neue Infrastruktur aufgebaut werden, die überwacht, was weitergeleitet werden darf und was nicht.

Solche automatischen Filter müssten ergänzt werden durch menschliche Überwachungsteams, die immer wieder Einzelfälle entscheiden müssen, etwa ob dieser oder jener Satz, den man aus dem Netz gefischt hat unerwünscht oder im Gegenteil vielleicht sogar ausdrücklich erwünscht ist. Wie schwer es ist, das Internet "sauber" zu halten, erfahren momentan Facebook und andere Soziale Netzwerke, die Hassbotschaften ausfiltern sollen und dabei nicht zu viel löschen dürfen. Das Unterfangen ähnelt einem albtraumhaften Kampf gegen digitale Windmühlen.

Für Russland kommt laut Dittler erschwerend hinzu, dass es die nötige Hardware für solche "Netzfilter" bislang nicht selbst in großen Mengen produzieren kann. Man müsste also - etwa aus den USA oder China - zukaufen und das in Zeiten, in denen der Westen kaum mehr Handel mit Russland betreibt und das Geld wegen des Krieges und der Wirtschaftssanktionen ohnehin knapper wird.

Westen will Russland nicht aus dem Internet werfen

Die von Russland angegriffene Ukraine hat gefordert, den russischen Teil des Internets, also die Domain .ru samt seiner kyrillischen Variante und aller IP-Adressen des Landes zu sperren. So ein Rauswurf wäre technisch durchaus möglich. Aber die Internetcommunity will diesen Schritt bislang nicht mitgehen. Es wäre eine weitere Eskalation im ohnehin schon sehr kritischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen.

Zuständig wäre vor allem die RIPE (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre), eine Einrichtung, die die Adressvergabe in Europa, dem Nahen Osten und Zentralasien verwaltet. Der französische Vertreter Stéphane Bortzmeyer sagte dazu in einem Interview, das sei, als ob man überlege, ob die Nato Moskau bombardieren könne. "Technisch geht das, politisch aber nicht." Wie gesagt, beim Internet braucht man Pinzetten und keine Abrissbirnen.