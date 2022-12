Kann künstliche Intelligenz gute Hausarbeiten schreiben?

Künstliche Intelligenz war eines der Trendthemen 2022. Grund dafür ist vor allem ChatGPT, die Software von OpenAI, die auf Anfrage alle möglichen Arten von Text generiert. Manche glauben sogar: Die Form Hausarbeit in Schule und Universität könnte bald vollständig von der Künstlichen Intelligenz verfasst werden.

Das kann ChatGPT

Das Potential von ChatGPT zeigt sich schnell, wenn man die Software selbst ausprobiert. Gibt man dem Programm beispielsweise die Aufforderung "Erkläre mir in einem Satz die Besonderheit von Goethes Dichtkunst", so antwortet es beispielsweise: "Goethes Dichtkunst zeichnet sich durch eine harmonische Verbindung von Natur- und Kunstbeobachtung, tiefgründiger philosophischer Betrachtung und poetischer Ausdruckskraft aus."

Besonders eindrucksvoll wird es, wenn man statt nur eines Satzes ganze Absätze oder Essays verlangt – ChatGPT stellt diese in Sekundenschnelle zur Verfügung. Schreibarbeiten, für die sonst stundenlange Recherche notwendig wäre, können auf einmal in Sekunden erledigt werden.

Wie groß wird der Einfluss der Technologie?

In der technischen und akademischen Welt ist deshalb in den letzten Monaten eine Debatte entbrannt: Was kann künstliche Intelligenz wirklich? Und was nicht? "Es kommt immer auf die Branche an und auf das Berufsbild", sagt Hinrich Schütze, Professor für Computerlinguistik an der LMU München. "Aber für einige, denke ich, ist es schon revolutionär."

Schon jetzt häufen sich Berichte über Schüler und Studenten, die Hausarbeiten und Essays mit künstlicher Intelligenz schreiben lassen – und damit durchkommen.

Autokorrekt für alles?

Schütze vergleicht den Chatbot mit einer Autokorrektur auf dem Smartphone. Zwar kann die Künstliche Intelligenz nichts absolut wissen, aber sie kann eine wohlbegründete Vermutung darüber anstellen, welches Wort am wahrscheinlichsten auf das letzte folgen sollte.

Der Computerlinguist kann sich deshalb gut vorstellen, dass Studenten und Forscher Tools wie ChatGPT in Zukunft als Forschungs- und Brainstormingpartner verwenden werden. So könnte ChatGPT einem Menschen dabei helfen, auf Ideen für Themen, Inhalte und Formulierungen zu kommen.

Menschen ersetzen?

Komplizierter sieht es aus, wenn es darum geht, gleich ganze Berufe zu ersetzen. "Das Hauptproblem ist, dass das was produziert wird, nicht richtig ist, es enthält Fehler", sagt Hinrich Schütze. "Es ist zwar zu 95 Prozent richtig, aber das reicht halt nicht. Wenn ich zum Arzt gehe, muss die Diagnose zu 100 Prozent richtig sein, nicht zu 95 Prozent."

Das gleiche Problem hat nun ein Student oder Schüler, der ChatGPT dazu bringen möchte, eine Hausarbeit für ihn zu schreiben. Zwar liefert das Programm sofort einen Text, der auf den ersten Blick aussieht wie von einem Menschen geschrieben. Beim genaueren Hinsehen offenbaren sich aber schnell Ungereimtheiten oder gar glatte Erfindungen.

Und vor allem: ChatGPT liefert nur Text, keine Zitationen. Wer also herausfinden möchte, woher das Programm seine Informationen hat, der sucht danach vergeblich.