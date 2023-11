Kampf um OpenAI: Das wichtigste Start-up der Welt in der Krise

Was steckt hinter dem Kampf um OpenAI?

In all dem Chaos bleibt eine Frage ungeklärt: Warum wurde Sam Altman entlassen? Die ursprüngliche Erklärung des Vorstands, Sam Altman sei nicht "durchgehend ehrlich" gewesen, bleibt das einzige offizielle Statement, mehr ist nach wie vor nicht bekannt.

Übers Wochenende wuchs im Silicon Valley der Verdacht, es habe sich um einen ideologischen Streit gehandelt: Sam Altman habe zu sehr auf Tempo und Kommerzialisierung gedrängt. Der Vorstand von OpenAI ist jedoch kein klassischer Unternehmensvorstand, sondern gehört zu einer gemeinnützigen Stiftung, welche wiederum das Start-up OpenAI verwaltet. Diese Stiftung hat keine Pflichten zur Profitmaximierung – stattdessen sei sie nur "dem Wohl der Menschheit" verpflichtet, so die offizielle Linie.

Was das genau bedeutet, und ob der Vorstand wirklich in Sam Altman ein Sicherheitsrisiko gesehen haben könnte, ist auch unklar. Immerhin war der Vorstand bereits am Wochenende wieder in Verhandlungen über eine Rückkehr Altmans zu OpenAI.

Was heißt das für die Zukunft?

Nach wie vor überschlagen sich im Silicon Valley die Meldungen – und die Zukunft von OpenAI scheint unsicher. Der Ausgang des Machtkampfs könnte massive Folgen für die Zukunft der künstlichen Intelligenz haben – und die weltweite Wirtschaft prägen. Doch wie diese Folgen aussehen, könnte sich erst in einigen Jahren zeigen.