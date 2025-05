Kamin-Stream mit Möwen: Die Welt schaut nach Rom

Kaum eine halbe Stunde ist es her, dass schwarzer Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle gedrungen ist. Heißt: Auch an Tag 2 des Konklaves wurde vorerst keinen neuen Papst gewählt. Bis zu einem nächsten Wahlgang und erneutem Rauch kann es dauern. Vorerst ist also kein Nervenkitzel in Sicht, ob weißer oder schwarzer Rauch aufsteigt, ob es einen neuen Papst gibt oder nicht.

Trotzdem schauen an diesem Donnerstag gegen 12.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit mehr als 28.000 Menschen einen "Vatican News"-Livestream auf Youtube, der den Petersplatz, die Sixtinische Kapelle und ihren Kamin zeigt. Daneben senden allein auf Youtube zahlreiche weitere TV-Sender und Co. die "Vorkommnisse" oder besser "Nicht-Vorkommnisse" in Rom live. Die meiste Zeit passiert im Live-Bild in Sachen Rauch natürlich nichts. Auch bei BR24 kann man den Kamin im Livestream sehen.

Der Vatikan-Kamin im Livestream: