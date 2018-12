Kameras überwachen verdächtige Bewegungen

An über 70 neuralgischen Punkten sollen in Mannheim Kameras installiert werden. Sie übermitteln ihre Aufnahmen an einen Rechner, auf dem ein lernfähiger Algorithmus läuft. Das Programm ist darauf trainiert, verdächtige Bewegungen wie Schlagen, Treten oder Stürzen zu erkennen. Diese Woche hat der Feldversuch mit einer Kamera am Hauptbahnhof begonnen.

Minister betont Datenschutz

Der christdemokratische Landesinnenminister Thomas Strobl betont, dass der Test in enger Zusammenarbeit mit dem baden-württembergischen Datenschutz-Beauftragten entwickelt worden sei. Gesichtserkennungs-Software werde nicht eingesetzt. Es gehe nicht um Fahndung.

Ein Beamter entscheidet

Wenn das System ein verdächtiges Verhalten registriert, erscheint ein Hinweis auf einem Bildschirm im Lagezentrum der Mannheimer Polizei. Ein Beamter entscheidet dann, wie der Vorgang zu bewerten ist. Die Software ist vom Fraunhofer-Institut für Optotronik, Systemtechnik und Bildauswertung entwickelt worden. Der Feldversuch ist auf zunächst fünf Jahre angelegt.

Die Opposition ist zurückhaltend

Rechtsgrundlage für die neue Form der Video-Überwachung bildet das Ende letzten Jahres novellierte Polizeigesetz. Baden-Württemberg wird von einer grün-schwarzen Koalition regiert. Die Oppositionsparteien äußerten keine grundsätzliche Kritik.

Die SPD bemängelte lediglich, der Innenminister versuche fälschlicher Weise, den Eindruck zu erwecken, "er könne von jetzt auf gleich per Knopfdruck für mehr Sicherheit im Land sorgen und Ressourcen sparen". Die FDP mahnte an, die Verhaltensänderung unbescholtener Bürger wegen der Kameras zu beachten.