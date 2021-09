Justizministerium fordert Bußgeld von rechter Social-Media-Seite

Das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeldverfahren gegen die Social-Media-Plattform "Gab.com" eingeleitet. Das berichtet der "Spiegel". Anfang August soll deshalb ein Bußgeldbescheid in Höhe von 30.000 Euro erlassen und an die US-amerikanischen Betreiber des Unternehmens geschickt worden sein.

"Gegenstand des Verfahrens ist ein Verstoß gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz", teilte ein Sprecher des Justizministeriums dem Spiegel auf Anfrage mit. Das Gesetz, das bereits 2017 in Kraft getreten ist, soll die Verbreitung strafbarer Inhalte im Netz eindämmen. Von Social-Media-Diensten verlangt es unter anderem einen Ansprechpartner, der hier in Deutschland bei Fragen rund um die Löschung von strafbaren Inhalten zur Verfügung steht. Gegen diese Pflicht hat das Unternehmen laut Justizministerium verstoßen.

Tummelplatz für Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker

"Gab.com" ist ein alternatives soziales Netzwerk, das besonders bei Rechten, Rechtsextremen und Anhängern der QAnon-Verschwörungstheorie beliebt ist. Es funktioniert wie eine Mischung aus Twitter und Facebook und ist vor allem im US-amerikanischen Raum beliebt. Auf der Seite werden offen antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und es existieren Gruppen, die der Holocaustleugnung gewidmet sind. Unter anderem soll auch der Attentäter von Pittsburgh auf "Gab.com" seinen Anschlag auf die "Tree of Life"-Synagoge angekündigt haben, bei dem er später elf Menschen erschossen hat.

Die Platform fällt nicht erst jetzt in das Auge der Aufmerksamkeit. Bereits nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 forderte die US-Organisation Anti-Defamation-League, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagiert, eine Untersuchung der Seite durch das US-Justizministerium. Die Mitgliederzahlen auf der Seite sind nach dem Ereignis steil angestiegen. Außerdem hätten sich die Angreifer vor dem Sturm auf das Kapitol auf "Gab.com" über ihr Vorgehen ausgetauscht. "Gab.com"-Chef Andrew Torba selbst soll es gewesen sein, der die Angreifer am 6. Januar aufgewiegelt hat, in dem er angeblich Slogans aus dem Spektrum weißer Nationalisten auf seinem Netzwerk postete.

Hat der Gab-Chef selbst zum Sturm aufs Kapitol angestiftet?

Seine umstrittene alternative Plattform bewirbt Torba als "Anti-Establishment" und "Free Speech"-Netzwerk - und der Gab-Chef hat bereits auf das Bußgeldverfahren reagiert. In einem Blogbeitrag mit der Überschrift "Deutschland will Gab zur Zensur zwingen, das wird nicht passieren", wetterte er vor wenigen Tagen die deutschen Behörden. Torba schreibt außerdem, man würde gegen kriminelle Inhalte vorgehen, sein Unternehmen werde sich allerdings nicht staatlicher Zensur beugen. Dass es in dem Verfahren offenbar lediglich um die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten geht, erwähnte der Gab-Chef nicht. Seinen Blogbeitrag schloss er mit der Bitte um Spenden für eine angeblich bevorstehende juristische Auseinandersetzung.

