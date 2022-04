Jugendschutz - Apple startet Nacktfoto-Scanner für den Messenger

Apple hat eine neue Jugendschutzfunktion für seine Geräte gestartet, die die Messenger genannte Kurznachrichten-App verwendet. Eltern können jetzt den Kommunikationssicherheitsdienst für das Apple-ID-Konto ihres Kindes aktivieren. In dem Fall scannt Apple Bilder, die über die Nachrichten-App gesendet und empfangen werden, auf Nacktheit.

Fotos werden automatisch unkenntlich gemacht

Wenn Nacktheit erkannt wird, wird das Foto automatisch unkenntlich gemacht und das Kind wird gewarnt. Es kann dann entscheiden, ob es den Sender blockt, sich an eine Kinderschutzorganisation wendet oder jemand anderes ins Vertrauen zieht. Es kann sich das Foto aber auch ansehen.

Bei diesem System werden keine Daten außerhalb des Endgeräts verglichen. Das Scannen findet mit Hilfe einer Bilderkennungssoftware statt. Es soll weder Benachrichtigungen an die Eltern schicken, noch hat Apple Zugriff drauf.

Das "Communication Safety" genannte Konzept wurde letztes Jahr bereits in den USA eingeführt und wird bald in Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien verfügbar sein, vorerst aber noch nicht in Deutschland.

Apple musste geplante Einführung einmal verschieben

Apple musste die geplante Einführung der neuen Kinderschutzfunktion in September nach enormer Kritik von Datenschützern verschieben. Geplant war ursprünglich, dass Bilder von Usern durchsucht und mit Datenbanken abgeglichen werden.

Trotzdem verteidigte der Konzern seinen ursprünglichen Plan: Ziel sei die Eindämmung von sexuellem Missbrauch Minderjähriger gewesen. Die Funktion sollte dazu beitragen, Kinder vor den Nutzern zu schützen, die Kommunikationstools verwenden, um sie auszunutzen.

EU plant "Chatkontrolle"

Die EU-Kommission plant, im Mai ein neues Gesetz vorzustellen, dessen Ziel die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist und in den Medien "Chatkontrolle" genannt wird. Das Gesetz wird Internetanbieter dazu verpflichten, Inhalte auf den Smartphones von Nutzern auf Darstellungen von Kindesmissbrauch zu durchsuchen und zwar bevor sie Messenger-Dienste benutzen.