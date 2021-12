Jugendschützer wollen härtere Kontrollen auf Pornoseiten

Pornoseiten mit Sitz im Ausland hatten lange wenig vom deutschen Jugendschutz zu befürchten. Seit Anfang des Monats wird es aber zunehmend unangenehm für Betreibende. Am 02.12 hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass Pornhub, Youporn und Mydirtyhobby, die in Deutschland zu den meistbesuchten Websites überhaupt gehören, für deutsche Nutzer gesperrt werden können. Die Landesmedienanstalten, die in Deutschland zuständig für den Jugendschutz im Netz sind, erhöhen nun erneut den Druck, wie netzpolitik.org berichtete.

Eigentlich müssen Anbieter pornografischer Inhalte von ihren Nutzern laut Jugendschutz-Gesetz einen gesicherten Altersnachweis einfordern, zum Beispiel per Webcam mit dem Ausweis. Die Plattformen ignorieren das bisher demonstrativ. Um Zugang gewährt zu bekommen reicht es, beim Betreten auf einen Button zu klicken, auf dem "Ich bin 18 Jahre oder älter" steht.

Strengere Alterskontrolle - oder kein Zutritt auf die Pornoseite

In einem neunseitigem Papier legt die Kommission für Jugendschutz (das gemeinsame Entscheidungsgremium der LMAs) nun Vorschläge vor, wie man Pornokonsumierende besser kontrollieren könnte. Manche Maßnahmen sind weniger invasiv, wie beispielsweise eine Ausweisüberprüfung über PostIdent, andere wiederum sollten gerade in Deutschland auf viel Kritik stoßen. So schlägt die Kommission auch sogenannte Netzsperren vor, die autoritäre Systeme wie Russland oder Iran gern einsetzen. Laut einem Artikel von netzpolitik.org sprechen Jugendschützer aktuell mit den größten deutschen Internetprovidern über eine Netzsperre.

Der Chaos Computer Club kritisierte solche Maßnahmen schon vor rund zwanzig Jahren als "Internetzensur". Viele andere Datenschützende stehen solchen Sperrungen ebenfalls sehr kritisch gegenüber. Der netzpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Maik Außendorf, sagt gegenüber netzpolitik.org, Jugendschutz müsse mit Privatsphäre und Datenschutz in Einklang gebracht werden. Sein Koalitions-Kollege Jens Zimmermann (SPD) lehnt biometrische Verfahren hierfür ab. Für die netzpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, sollten wenn überhaupt nur Lösungen in Frage kommen, die allein Volljährigkeit überprüfen und "niemals einen Rückschluss auf die Identität der Plattformbesucher:innen zulassen".

Sind Netzsperren "Internetzensur"?

Der Kampf zwischen Jugendschützern und Pornoseiten zieht sich bereits über mehrere Jahre. In Abstimmung mit allen anderen Landesmedienanstalten, hat die Landesmedienanstalt NRW schon im Jahr 2019 ein Verfahren bei der Kommission für Jugendschutz gegen die Pornoseiten eingeleitet, die daraufhin im vergangen Jahr die Sperrung beschloss. Die Plattformen allerdings wehrten sich vor Gericht. Sie verwiesen auf ein europäisches Rechtsprinzip, demzufolge das Land zuständig sei, in dem eine Firma sitzt. Im Fall der Pornoanbieter ist das Zypern, das international agierende Unternehmen wegen seiner niedrigen Steuern gern als EU-Standort wählen.

Genau diesem Rechtsprinzip hat das Verwaltungsgericht nun Anfang Dezember eine Absage erteilt. Seit dem 02.12 dürfen Deutsche Behörden ihm zufolge eben doch tätig werden, um den Jugendschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich durchzusetzen. So falle Jugendschutz nämlich unter die "besonders wertvollen Schutzgüter", außerdem richteten sich die in deutscher Sprache verfassten Angebote an ein deutsches Publikum.

Wie eine Sperre konkret umzusetzen wäre, hat die Landesmedienanstalt NRW bereits im Konflikt mit XHamster erprobt, einer anderen Pornoplattform. Deren Betreiber auf Zypern reagierten nicht auf die behördlichen Aufforderungen aus Düsseldorf. Als nächstes versuchte die Behörde, die Betreiber der Server zu finden, auf denen XHamster läuft, um sie zum Abschalten der Seite zu bewegen. Weil XHamster aber die Dienste des Anbieters Cloudflare nutzt, der verschleiert, über welche Server eine Website ins Netz gelangt, misslang auch das.

Sperrungen lauf Verwaltungsgericht rechtmäßig

Schließlich verschickte die Landesmedienanstalt Briefe an die deutschen Internetprovider, etwa die Deutsche Telekom und Vodafone. Aber auch die wollten nicht tätig werden, bis juristisch Klarheit herrscht, ob eine Sperrung rechtmäßig sei. Diese Klarheit mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts scheint nun gegeben. Es bleibt abzuwarten, inwiefern Provider und Betreibende in Zukunft kooperieren. Anfang 2022 könnten die Jugendschützer die deutschen Internetprovider erneut dazu auffordern, xHamster zu sperren. Wenn die Provider sich dagegen wehren, gäbe es einen Rechtsstreit. Wer am Ende dominiert – Pornoseiten oder deutscher Jugendschutz – lässt sich noch nicht abschätzen.

Für Minderjährige, die trotz Jugendschutz Pornos schauen wollen, ändert sich in der Zwischenzeit wenig. Selbst wenn Netzsperren für einzelne Angebote kommen, lassen sie sich recht simpel umgehen, etwa durch VPN-Dienste. Solche Tools sprechen sich auf dem Pausenhof bestimmt schnell herum.

