Jetzt live: BKA zur Festnahme des mutmaßlichen Hackers

Ermittler haben im Fall des Hackerangriffs einen 20-jährigen Schüler aus Mittelhessen festgenommen. Seine Wohnung wurde am Sonntag durchsucht, er selbst danach vorläufig verhaftet. Das ARD-Politmagazin "Kontraste" berichtet, er sei geständig.

Seit Freitag fahnden die Sicherheitsbehörden nach den Verantwortlichen für den massiven Datendiebstahl. Der Zugriff erfolgte bereits am Sonntag. Die Wohnung des Mannes sei durchsucht worden. Der Verdächtige befindet sich in Gewahrsam.

Weitere Zeugen wurden vernommen

Nach ARD-Informationen hat der Mann "umfänglich gestanden". Das BKA bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen. Um 12 Uhr wollen die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt die Öffentlichkeit informieren.

50 schwerwiegende Fälle

Von dem großen Datendiebstahl sind laut Innenministerium etwa 1.000 Menschen betroffen, von denen Daten im Internet veröffentlicht wurden. Meist geht es um reine Kontaktdaten, in 50 bis 60 schwereren Fällen aber auch etwa um private Chat-Verläufe.

Ein bislang Unbekannter hatte über das inzwischen gesperrte Twitter-Konto "@_0rbit" im Dezember zahlreiche persönliche Daten von Politikern und Prominenten als eine Art Adventskalender veröffentlicht. Manche Informationen hatte er auch schon früher ins Netz gestellt.Handynummern, Ausweis-Kopien, private Fotos, Verträge, Videos

Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff war bereits die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht worden, der als Zeuge geführt wird. Jan S. hatte über Twitter erklärt, "0rbit" gut zu kennen. Als "Nullr0uter" soll er bereits seit Jahren private Daten von YouTube-Stars veröffentlicht haben, als "0rbit" stellte er die Daten von fast 1.000 Politikern und Prominenten ins Netz.

Bei den meisten wurden nur die E-Mail-Adresse oder die Handynummer veröffentlicht, bei rund 50 Betroffenen allerdings auch Ausweis-Kopien, private Fotos, Verträge und Videos gegen ihren Willen.Die Bundesregierung will aus dem Fall Konsequenzen ziehen und die Cyber-Sicherheit verbessern. Dazu soll in den nächsten Monaten unter anderem ein "Cyber-Abwehrzentrum plus" geschaffen werden.

Kabinettssitzung zur Datenschutz und Datensicherheit

Der aktuelle Datenklau beschäftigt auch das bayerische Kabinett. Nachdem auch Politiker im Freistaat von dem massiven Online-Angriff betroffen sind, stehen Datensicherheit und Datenschutz im Zentrum der heutigen Sitzung.

Am Nachmittag wollen Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Chef der IT-Sicherheitsbehörde BSI, Arne Schönbohm, und BKA-Präsident Holger Münch in Berlin über die Erkenntnisse zum Daten-Diebstahl Auskunft geben.

Politiker von SPD, Grünen und FDP hatten infrage gestellt, ob das Bundesamt für IT-Sicherheit rasch genug reagiert habe.Bislang ist nicht bekannt, ob die Daten durch das Eindringen in Computernetzwerke erlangt oder ob sie widerrechtlich weitergeleitet wurden.

Seehofer hatte erklärt, es deute vieles darauf hin, "dass Daten durch die missbräuchliche Nutzung von Zugangsdaten zu Clouddiensten, zu E-Mail-Accounts oder zu sozialen Netzwerken erlangt wurden". Die Ermittlungen führt eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Computer- und Internetkriminalität.