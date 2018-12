Jahresrückblick: Das war Internet 2018 – Teil 1

Das Internet-Tier des Jahres: Die Kuh "Knickers"

Was wäre das Internet ohne Tiere? Egal ob Eulen, Faultiere, Hunde und – natürlich – Katzen, das Internet lebt seine animalische Seite nur allzu gerne aus. 2018 wird möglicherweise als das Jahr in die Geschichte des Internets eingehen, in dem Petfluencer endgültig ihren Durchbruch feiern durften. Petfluncer sind die tierischen Pendants zu den sogenannten menschlichen "Influencern" und mit besonders fotogenen Petfluencern können wiederum Menschen gutes Geld verdienen. Die Kehrseite des brummenden Geschäfts mit den Instagram-tauglichen Tieren ist allerdings manchmal Tierquälerei.

Unser Internet-Tier 2018 ist deswegen kein aufwändig ausgeleuchteter Petfluencer, sondern der Ochse "Knickers". Das besondere an ihm: Er ist groß, sehr groß, fast zwei Meter misst er - normal ist hingegen eine Schulterhöhe von ca. 1,47 Meter. Dank seiner Größe ist "Knickers" zu einem echten Internetphänomen geworden. Wichtiger für das Tier: "Knickers" ist zu groß für den Schlachthof und darf bis auf Weiteres weitergrasen.