Datenleck bei Tesla: Jahrelang "aus Spaß" Fahrer ausspioniert

"Unerlaubt", "geschmacklos" und "demütigend": Tesla-Mitarbeiter haben – über die in den Fahrzeugen integrierten Bordkameras – Fotos und Videos ihrer Kunden in internen Chats und womöglich auch außerhalb des Unternehmens geteilt. Eine entsprechende Sammelklage wurde am Karfreitag beim Bezirksgericht Nordkalifornien eingereicht.

"Geschmackloses und unerlaubtes Amüsement"

Mit den Kameras, die sowohl den Innenraum der Fahrzeuge als auch ihre Umgebung aufzeichnen, seien Menschen mindestens seit 2019 in teils intimen und peinlichen Situationen gefilmt worden. Aufnahmen von Haustieren und Kindern seien als Memes herumgereicht worden. Der Kläger fordert Schadensersatz für sich und andere Tesla-Kunden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Tesla-Video: Ein Kind fliegt durch die Luft

Erst am Donnerstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die fragwürdige Firmenkultur berichtet: Mehrere ehemalige Mitarbeiter des Konzerns erzählen darin von nackten Menschen, seltsamen Gegenständen in Garagen und vor allem einem Video, in dem ein Tesla-Fahrer ein Kind auf einem Fahrrad anfährt. Kind und Rad seien vom Aufprall in die Luft geschleudert worden. Andere Videos entstanden wiederum, wenn die Autos geparkt und in den sogenannten Wächter-Modus geschaltet hatten.