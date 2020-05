IT-Sicherheitsgesetz 2.0: BSI soll aufgerüstet werden

Seit zwei Jahren arbeitet das von Horst Seehofer (CSU) geführte Bundesinnenministerium an einer Neufassung des IT-Sicherheitsgesetzes, das Staat, Wirtschaft und Gesellschaft besser vor Cyber-Angriffen schützen soll. Vergangene Woche hat das Innenministerium einen Entwurf an die beteiligten Ministerien verschickt, den inzwischen auch das Fachblog Netzpolitik.org veröffentlicht hat.

BSI soll Internet nach unsicheren Geräten durchsuchen dürfen

Eine zentrale Rolle in dem Entwurf für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 spielt das dem Innenministerium unterstellte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das BSI soll in mehrfacher Hinsicht aufgewertet werden: Mehr Geld, mehr Personal, vor allem aber: mehr Kompetenzen.

So soll das BSI unter anderem das Recht bekommen, das Internet nach unsicheren Geräten und Systemen durchsuchen. Entweder durch Portscans oder durch das Ausprobieren unsicherer Passwörter wie "0000" oder "admin". Wer so etwas als Privatperson macht, macht sich wegen Ausspähens von Daten strafbar. Netzpolitik.org spricht deswegen davon, dass das BSI zur "Hackerbehörde" werden soll.

Provider sollen mit Schadsoftware infizierte Geräte bereinigen

Der Entwurf räumt dem BSI außerdem das Recht ein, Internet-Anbieter zu verpflichten, mit Schadsoftware infizierte Geräten durch die Installation von Patches bzw. Löschung von Schadprogrammen zu bereinigen. Dieser weitreichende Eingriff wird mit der Gefahr begründet, dass infizierte Geräte etwa aus dem Internet der Dinge (IoT) durch Botnetze übernommen werden könnten. Die meisten IT-Nutzer könnten "überhaupt nicht wissen, dass z.B. ihr IoT-Kühlschrank Teil eines Botnets ist und sie die dadurch bestehende Gefahr für andere in aller Regel gar nicht selbst bereinigen (können)", heißt es in den Erläuterungen zu dem Entwurf.

Um seine neuen, erweiterten Aufgaben erfüllen zu können, soll das BSI 583 neue Planstellen bekommen.

Im Vergleich zum ersten Entwurf nicht mehr enthalten sind Strafrechtsverschärfungen im Kampf gegen "digitalen Hausfriedensbruch", Darknet-Betreiber und Doxxing. Auch sollen Verdächtige nun nicht mehr mit Beugehaft bedroht werden, wenn sie sich weigern, ihr Passwort herauszugeben. Diese Punkte lehnt das SPD-geführte Justizministerium ab.