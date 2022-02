Augsburger IT-Experte zu Ukraine: Cyberangriff läuft bereits

Der Augsburger IT-Sicherheitsexperte, Professor Dominik Merli von der Hochschule Augsburg, beobachtet die derzeitige Situation mit Sorge. Prinzipiell sei es denkbar, dass Unternehmen in der kritischen Infrastruktur, wie Energieversorger etwa, bereits infiltriert seien. "Ich würde sagen, in der aktuellen Situation und nach allem, was wir von Russland in den vergangenen Jahren gesehen haben, spielt das Thema 'Angriffe im Internet' eine wichtige Rolle bei der Kriegsführung. Das gehört zu dieser hybriden Kriegsführung dazu."

Russischer Cyberangriff sei in vollem Gange

Seiner Meinung nach ist der russische Cyberangriff auf die Ukraine "in vollem Gange". Auch die Meldung, dass die ukrainische Regierung Freiwillige aus der Hackerszene um Unterstützung gegen Russland gebeten habe, sei "ein Novum", so Merli. Er gehe davon aus, dass nun Malware, die über die vergangenen Monate platziert wurde, aktiviert werde. Es gebe auch Hinweise auf vermehrte Angriffe auf ukrainische Strukturen, zum einen würden die Webseiten von Banken lahmgelegt, aber auch die von Behörden, damit werde der Kommunikationsweg von der Regierung zu den Bürgern gekappt. Es sei Schadsoftware im Umlauf, die vermutlich von russischen Angreifern eingesetzt werde. Auch deutsche Firmen oder Unternehmen könnten davon betroffen sein, wenn auch bislang nur als "Kollateralschäden", warnt Merli.

Deutsche Firmen sollten Sicherheitsvorkehrungen prüfen

Der IT-Experte fordert Firmen und Behörden auf, die Wachsamkeit zu erhöhen, die Sicherheitsstandards zu checken und, wo nötig, die Software zu aktualisieren – und vor allem die Mitarbeiter zu informieren. "Denn der Faktor Mensch spielt eine ganz wichtige Rolle": Schadsoftware sei oft gezielt so verpackt, dass sie mit einem unbedachten Klick ins Unternehmen eingeschleust werde könne. "Es sollte dafür in jedem Unternehmen Notfallpläne geben", so Merli.