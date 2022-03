IT-Sicherheit – Ist russische Kaspersky-Software noch sicher?

Wer ein Virenschutzprogramm installiert, legt damit praktisch die Kontrolle über seinen Rechner in die Hände dieser Software. Das setzt also großes Vertrauen zum Anbieter solcher Programme voraus. Was aber, wenn sich nun das russische Unternehmen Kaspersky dazu entschließt, dieses Vertrauen im aktuellen Konflikt zwischen Russland und dem Westen zu missbrauchen, um etwa Nutzerdaten in die Heimat zu schicken?

Kaspersky selbst ist zwar ein internationales Unternehmen, mit Niederlassungen unter anderem in den USA und Europa. Allerdings ist die Firma in Russland verwurzelt und unterliegt den dortigen Gesetzen. Außerdem sind viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige dem russischen Regime im Ernstfall ausgeliefert. Und so gibt es bislang auch keine kritische Äußerung der Unternehmensführung gegen Moskau zu dessen Angriffskrieg in der Ukraine.

Kaspersky beteuert allerdings gegenüber BR24 seine Unabhängigkeit. Auf die Frage, wie abhängig man von der russischen Führung sei, antwortet das Unternehmen:

"Wir haben keine Verbindungen zu Regierungen, auch nicht zur russischen. Wir arbeiten mit staatlichen Stellen zusammen, jedoch nicht für sie. Wir haben niemals irgendeiner Regierung bei Cyberspionage geholfen und werden dies auch nie tun." Schriftliche Antwort von Kaspersky

Kasperskys Beteuerungen überzeugen nicht wirklich

Das russische Unternehmen betont auch, dass es die Daten von internationalen Kundinnen und Kunden größtenteils in der Schweiz verarbeitet, so dass man selbst darauf gar keinen Zugriff habe. Außerdem würden die Daten, die Benutzer freiwillig an Kaspersky übermitteln, nicht bestimmten Personen zugeordnet und soweit möglich anonymisiert.

Vor allem das Auslagern von Daten reicht aber wahrscheinlich nicht aus, damit sich hiesige User sicher fühlen zu dürfen. Jürgen Schmidt vom Online-Tech-Magazin Heise weist darauf hin, dass eben über die Virenschutzsoftware tief in den Rechner eingegriffen werde. So könnten solche Anbieter beispielsweise auch Schadprogramme auf die Computer ihrer Kundschaft spielen.

Andreas Marx von AV-Test, einem Unternehmen, das IT-Sicherheitsprogramme regelmäßig untersucht, hat glaubt zwar, dass von Kaspersky-Software derzeit keine Gefahr ausgehe, er kann die Bedenken aber zumindest verstehen. "Inwieweit Regierungen auf die jeweiligen Hersteller einwirken und einen Datenabfluss erzwingen können, werden wir, wenn überhaupt, immer nur rückblickend erfahren", sagt Marx.

USA sind schon seit längerem skeptisch

Die US-Regierung hatte ihren Bundesbehörden schon im Jahr 2017 verboten, die Software von Kaspersky zu nutzen. Das Heimatschutzministerium teilte damals mit, man sei besorgt über mögliche Verbindungen zwischen Firmenvertretern und russischen Geheimdiensten. Im bereits damals gärenden Konflikt mit Russland wollte die US-Regierung nicht mehr ausschließen, dass sich die russische Regierung über Kaspersky-Produkte Zugang zu den eigenen Behörden verschaffen kann. Einen Bloomberg-Bericht, demzufolge Kaspersky mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet und bei Cyberangriffen zur Hand geht, wies das Unternehmen ebenfalls zurück.

Auch in Europa gab es bereits Maßnahmen gegen den Einsatz der Sicherheit-Programme aus Russland.

BSI wäre zuständig, schweigt aber

In Deutschland gibt man sich bislang noch immer sehr zurückhaltend. Vereinzelt haben Politiker zwar ihre Bauschmerzen gegenüber der Nutzung von Kaspersky bekundet. Doch es gibt keine offizielle Warnung vor den Sicherheitsprodukten aus Russland. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das eigentlich für eine solche Einschätzung zuständig wäre, stellt sich momentan stumm, wie Heise-Redakteur Jürgen Schmidt kritisiert. Seine Anfragen an die Behörde blieben seit über einer Woche unbeantwortet, was er nicht verstehen kann. "Aus meiner Sicht ist es höchste Zeit, dass das BSI eine Warnung ausspricht, also explizit vor dem Einsatz russischer Sicherheitssoftware insbesondere Kaspersky warnt", so Jürgen Schmidt

Welcher Ersatz für Kaspersky?

Wem die Nutzung von Kaspersky-Programmen nun zu heikel geworden ist, kann man nur raten, sich umzuorientieren. Andreas Marx von AV-Test empfiehlt Lösungen, die fast ausschließlich in der EU entwickelt werden und ebenfalls zuverlässig seien. Avira, Avast, Bitdefender, ESET, F-Secure oder G Data hatten in seinem Test gut abgeschnitten.

Oder man verzichtet ganz auf externe Sicherheitssoftware. Windows-Rechner etwa haben von Haus aus mit dem Defender einen effektiven Virenschutz an Bord. Das Simpelste wäre in diesem Fall: Kaspersky-Software deinstallieren, Microsoft-Defender aktivieren.