Prügeleien in Kinos: Ist eine TikTok-Challenge schuld?

"Creed III – Rocky’s Legacy“ ist eines der Kino-Highlights des Jahres. Erzählt wird in dem Rocky-Spinoffs die Geschichte von Adonis "Donnie" Johnson, dem unehelicher Sohn von Apollo Creed, dem großen Widersacher von Rocky Balboa im zweiten Rocky-Film. Für 440 Gäste in einem Essener Lichtspielhaus war der Kino-Spaß jedoch vorzeitig vorbei. Mehrere Jugendlich waren während der Vorstellung abrupt aufgesprungen, "kletterten über Sitze und warfen Snacks durch den Saal", wie es die Essener Polizei schildert. Die Vorstellung musste abgebrochen werden.

Auch in Bremen und Frankreich wurden Kinos verwüstet

Ähnliche Vorfälle sollen sich ebenfalls in Bremen zugetragen haben und zudem auch in französischen Kinos. Die Polizei vermutet einen TikTok-Trend. "Hierbei zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen. Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden 'Social-Media-Stars' und Möchtegern-'Influencer' nicht im Geringsten zu interessieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Essener Polizei.

In der Tat gab es in der Vergangenheit bereits TikTok-Trends, die sich um Kino-Besuche drehten. Letztes Jahr kursierte auf TikTiok der Hashtag #gentleminions. Junge Leute schauten den Film "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" im Anzug an. In Großbritannien sollen die stilsicher gekleideten Kino-Gänger aber auch vereinzelt randaliert haben.

Keine Hinweise auf TikTok-Trend

Ob an den "Creed III"-Exzessen auch ein TikTok-Trend schuld ist, lässt sich schwer sagen. Hinweise darauf gibt es nicht, mutmaßliche Augenzeugen erwähnen keinen TikTok-Trend, sondern schildern eine mehr oder weniger typische Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Klar ist aber auch, dass auf TikTok zahlreiche Videos der Ereignisse zu sehen sind, die möglicherweise Nachahmer provozieren könnten.

