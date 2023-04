Ist KI die Lösung für den Fachkräftemangel?

KI könnte bald mehr Aufgaben übernehmen

Es scheint fast paradox, dass sich manche gerade jetzt Sorgen um das Gegenteil machen: Dass künstliche Intelligenz Arbeitskräfte gefährden könnte. Laut einer Studie von Goldman Sachs könnte jede vierte Arbeitsaufgabe in Zukunft von einer KI übernommen werden und einige Jobs könnten ganz wegfallen.

Bereits jetzt zeigen sich die ersten Beispiele dafür, wie KI-Programme menschliche Arbeit ersetzen: Wie das Magazin Rest of World berichtet, werden Illustratoren-Arbeiten in China mittlerweile immer öfter mit Text-zu-Bild-Programmen erstellt, wodurch klassische Illustratoren wegfallen. Ein erstes Beispiel, doch sicher werden mehr folgen.

Kann KI die Lücken füllen?

In quasi allen Arbeitsbereichen wird aktuell Personal gesucht. Besonders ausgeprägt, so die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, ist der Fachkräftemangel jedoch in den Bereichen "Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung", "Naturwissenschaft, Geographie und Informatik" sowie "Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik". In diesen Feldern kommen rechnerisch auf zehn unbesetzte Stellen nur etwa vier Arbeitssuchende, weshalb sechs von zehn Stellen unbesetzt bleiben müssen.

Teilweise könnte die KI hier aushelfen. Gerade in den Bereichen Gesundheit und Informatik könnte künstliche Intelligenz bald zahlreiche Aufgaben übernehmen, so eine aktuelle Goldman Sachs-Studie. Anders sieht es im Bauwesen aus: Hier besteht kaum Aussicht auf Hilfe durch die KI.

KI als Hilfsmittel

Darauf, dass bestimmte Arbeitsplätze bald komplett von künstlicher Intelligenz übernommen werden, gibt es aktuell noch kaum Hinweise. Allerdings haben Programme wie die Text-KI ChatGPT bereits gezeigt, dass sie in vielen Berufen die Produktivität steigern können – und zwar dann, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten.

In vielen Branchen überwiegt deshalb der Optimismus. "Ich glaube, der ganz wichtige Punkt bei diesen Entwicklungen ist, dass wir das nicht als eine Bedrohung wahrnehmen, sondern als eine Chance", erklärte etwa Florian Haller, Chef der Werbeagentur Serviceplan im Interview mit BR24 im Januar. "Ich möchte sie eigentlich als ein Hilfsmittel sehen, als eine Möglichkeit, effizienter zu werden."

Haller sieht keinen Anlass, wegen KI in Zukunft weniger Menschen einzustellen: "Mein Verdacht ist natürlich schon auch, dass da einige Arbeitsplätze hinfällig werden können, zum Beispiel für einfache textliche Tätigkeiten. Aber die können wir dann investieren in hochwertigere kreative Tätigkeiten."

Audio zu künstlicher Intelligenz in der Schule: