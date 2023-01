Irland verhängt Geldstrafe von 5,5 Millionen Euro gegen WhatsApp

Der Instant-Messenger WhatApp verstößt nach Auffassung der irischen Datenschutzkommission gegen europäische Datenschutzbestimmungen. Sie verhängte eine Strafe von 5,5 Millionen Euro. Die Firma zwinge ihre Nutzer, der Verwendung von persönlichen Daten zum Beispiel für Werbezwecke zuzustimmen. WhatsApp argumentierte dagegen, nur so könnten "Serviceverbesserungen und Sicherheit" gewährleistet werden.

Auch Strafen gegen Facebook und Instagram

Bereits Anfang Januar hatte die irische Aufsichtsbehörde in einer ähnlichen Entscheidung Geldbußen in Höhe von insgesamt 360 Millionen Euro wegen Datenschutzverstößen bei Facebook und Instagram gegen den Meta-Konzern ausgesprochen. Alle drei Fälle gehen auf den Mai 2018 zurück, als die strengen EU-Datenschutzvorschriften in Kraft traten.

Die Kommission ist die für Meta federführende europäische Datenschutzbehörde, weil der regionale Hauptsitz des Unternehmens in Dublin liegt. In Irland haben viele amerikanische Unternehmen ihren europäischen Hauptsitz, weil dort die Besteuerung für sie sehr günstig ist.

Irische Behörde ursprünglich auf der Seite von WhatsApp

Vor dem Hintergrund der Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen kam es zum Streit zwischen den Regulierungsbehörden in unterschiedlichen EU-Ländern über den Umgang mit der WhatsApp-Muttergesellschaft Meta. Ursprünglich hatte sich die irische Kommission nämlich auf die Seite des amerikanischen Konzerns gestellt. Doch andere europäische Datenschutzbehörden erhoben massiv Einwände, so dass sich die irische Aufsichtsbehörde gezwungen sah, ihre Entscheidung zu revidieren.

WhatsApp soll seine Datenverarbeitung anpassen

In der jetzt endgültigen Entscheidung im Fall WhatsApp wies die Kommission das Unternehmen zusätzlich zur Geldstrafe an, seine Datenverarbeitung innerhalb von sechs Monaten mit den EU-Vorschriften in Einklang zu bringen.

WhatsApp will gegen die Entscheidung klagen

WhatsApp teilte mit, es sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde, wie bereits gegen die Strafen bei Facebook und Instragram, klagen und Berufung einlegen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie der Dienst funktioniert, sowohl technisch als auch rechtlich konform ist", gab die Firma in einer Mitteilung bekannt.

Mit Informationen von dpa