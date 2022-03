Apple: Face ID geht jetzt auch mit Corona-Maske

Eigentlich soll die Maskenpflicht ab dem 20. März in Innenräumen wegfallen, so sieht es ein Gesetzesentwurf der Ampel-Koalition vor. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Fernzügen und in Pflegeheimen und Krankenhäusern soll die Maske allerdings weiterhin Pflicht bleiben. Zudem können die Bundesländer härtere Corona-Auflagen erlassen und damit auch eine Maskenpflicht in Innenräumen. Die Maske wird uns also weiter begleiten, aber immerhin dürfte ein kleines Problem, das mit dem Mund-Nasen-Schutz einherging, nun der Vergangenheit angehören.

Apple-Update versöhnt Face ID und Maske

Denn Apple hat gerade 15.4 von iOS und iPadOS herausgebracht und das Update beinhaltet die Möglichkeit, mittels Face ID das Gerät zu entsperren, und zwar auch dann, wenn man eine Maske trägt. Bislang stand der Mund-Nasen-Schutz nicht nur Viren im Weg, sondern auch Apples Gesichtserkennungsalgorithmen.

Nun scheinen die Apple-Ingenieure das Problem gelöst zu haben, indem sie der künstliche Intelligenz beigebracht haben, sich auf "einzigartigen Merkmale im Bereich um die Augen" zu konzentrieren. Allerdings funktioniert das nur auf dem iPhone 12 und neueren Geräten. Noch ein Wehrmutstropfen: Im Maskenmodus ist Face ID nicht so sicher, wie wenn das ganze Gesicht gescannt wird.

Das neue iOS bringt auch neue Emojis

Das Update bringt noch weitere kleinere und größere Neuerungen mit sich, etwa neue Emojis. Außerdem unterstützt die Impfausweisfunktion in der Apple Wallet nun auch das digitale Covid-Zertifikat der EU. Eigene Impfausweis-Apps, wie etwa CovPass, werden so nicht mehr benötigt.

