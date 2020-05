iOS: Mail-Sicherheitslücke gefixt und Corona-App-Schnittstelle

Apple rollt seit Mittwoch das lang erwartete Update 13.5 für iPhones und iPads aus. Warum das Update so wichtig ist? Nutzer der Mail-App von Apple konnten bislang aufgrund einer schwerwiegenden Sicherheitslücke der App Ziel von Hackerangriffen werden, ohne dass sie das selbst bemerken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat vor der Nutzung der App gewarnt. IT-Sicherheitsexperten der Firma ZecOps, die auf die Schwachstelle im April hingewiesen hatten, bestätigen nun, dass Apple mit dem iOS-13.5-Update das Problem behoben hat - auch wenn Apple selbst Informationen über die Details dazu erst noch nachliefern wird. Wer die Mail-App nutzen möchte, sollte das Update also herunterladen.