Internetplattform Wattpad: Ist das die Zukunft der Literatur?

Ist Chiara Greußing eine Schriftstellerin? Das ist eine Definitionsfrage - und eine danach, wie ernst man das Internet nimmt. Denn bisher ist die 23-jährige Studentin aus Innsbruck bei keinem klassischen Verlag unter Vertrag. Doch für ihr Publikum im Netz spielt das keine Rolle. Ihre Bodyhacker-Trilogie über ein Mädchen, das sich auf übernatürliche Weise in die Körper anderer Menschen einklinken kann, wird dort besprochen wie eine TV-Serie.

Wattpad: Geschichtensammlung und Soziales Netzwerk

"Bei mir hat sich fast eine kleine eigene Community aufgebaut", erzählt sie im Gespräch mit dem BR. "Von meinen Stammlesern kennen sich auch viele untereinander." Möglich ist das, weil sie ihre Geschichten auf Wattpad veröffentlicht - einer Internetplattform, auf der jeder selbst geschriebene Storys hochladen kann. Solche Seiten gibt es im Internet zwar viele, aber Wattpad geht einen Schritt weiter, und ist zusätzlich zur Geschichtensammlung auch ein soziales Netzwerk.

Zwei Millionen Nutzer in Deutschland

Für Chiara gab das mit den Ausschlag, ihre Geschichte auf Wattpad zu veröffentlichen. "Es war wirklich die Plattform an sich, die mich interessiert hat", erzählt sie. "Dass man einzelne Passagen kommentieren kann, dass man voten kann, anderen Leuten Nachrichten senden." Wattpad ist also ein wenig, als hätte man das Konzept der Buchveröffentlichung neu erfunden - nur eben mit allen Funktionen des modernen Internets. Entsprechend groß ist der Erfolg: 94 Millionen Menschen nutzen weltweit monatlich Wattpad, davon knapp zwei Millionen in Deutschland. Der überwiegende Großteil: Unter 25 und weiblich.

Tech trifft Geschichtenerzählen

Die einfachste Beschreibung für die Seite: "YouTube für Lesestoff". Doch Wattpad-Präsidentin Jeanne Lam reicht das nicht: "Wir sind noch mehr als das", sagt sie im BR-Interview. "Ich würde sagen, wir sind die weltweit größte Storytelling-Plattform, und wir haben die Vision, die Welt mit Geschichten zu unterhalten und zu vernetzen."

Man hört Lam an, dass sie aus der Tech-Branche kommt, sie hat jahrelang für den Internet-Riesen Yahoo! gearbeitet. Und hieraus wird auch klar, warum Wattpad nicht einfach irgendeine Geschichtenseite im Internet ist: Wattpad hat große Ambitionen, und ein klares Geschäftsmodell. Nämlich, seine größten Autorinnen zu Stars zu machen.

Wattpad-Erfolgsgeschichten: After Passion und The Kissing Booth

In einigen Fällen ist das schon gelungen. 2013 veröffentlichte die Amerikanerin Anna Todd auf Wattpad eine Fortsetzungsromanze namens After. 2014 wurde die Reihe als Buch adaptiert und die Filmrechte verkauft. Der Film After Passion erschien schließlich 2019 weltweit in den Kinos.

Vor allem Jüngere auf Wattpad aktiv

"Die Kritiker waren damals sehr verwirrt", erzählt Aron Levitz, der für die Adaptionen bei Wattpad verantwortlich ist. "Sie dachten, es hätte nie jemand von After Passion gehört. Aber das war eben, weil sie aus einer älteren Generation kommen. Und dann, eine Woche später, stand der Film auf Platz 1 der Kinocharts."

Die zweite große Wattpad-Erfolgsgeschichte ist die Netflix-Filmreihe The Kissing Booth. Wie After ist sie eine Liebesgeschichte für junge Frauen und Teenager. Und genau wie After Passion stieß sie auf größtenteils negative Kritiken. Das Zielpublikum zeigte sich davon wenig beeindruckt, und machte The Kissing Booth für Netflix zu einem gigantischem Erfolg, der zwei Fortsetzungen nach sich zog.

Fans pushen ihre Lieblingsautorinnen und Lieblingsautoren

"Für uns beginnt alles mit dem Publikum", sagt Aron Levitz. "Und das bedeutet, es beginnt mit Daten. In der Regel finden wir unsere Autorinnen und Autoren über den Einsatz ihrer Fans." Getreu dem Motto: Was auf der Website funktioniert, funktioniert vielleicht auch im Kino oder im Streaming-Dienst.

Zwischen Hobby, Netflix und Self-Publishing

Wattpad ist für Internet-Verhältnisse keine sonderlich neue Plattform: Sie existiert seit 2006. Doch die zahlreichen Initiativen, mit denen junge Autorinnen unterstützt werden sollen, haben vor allem in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen.

Nicht immer will das Unternehmen die Geschichten auf Wattpad zu gedruckten Büchern und Filmen machen - viel öfter bleiben die Geschichten auch einfach auf der Seite. Seit zwei Jahren bietet Wattpad etwa die Möglichkeit an, für Geschichten Geld zu verlangen - ein erster Eintritt ins Self-Publishing. Und in einer Wattpad-eigenen Preisverleihung, den "Wattys", werden jedes Jahr Geschichten prämiert - darunter auch Chiara Greußings Bodyhacker-Reihe.

Ein soziales Netzwerk fürs Schreiben

Letztlich entscheidet aber doch das Publikum, welche Geschichten viral gehen. Die Chart-Liste auf der Website wird deshalb aktuell vor allem von Werwolf-Romanzen über das sogenannte "Omegaverse" dominiert. Und gelegentlich schafft es auch einmal eine Geschichte nach oben, die für das sehr junge Wattpad-Publikum eher nicht geeignet sind. "Es gibt schon manchmal Content, der vielleicht etwas problematisch ist für 14-Jährige", erzählt Wattpad-Autorin Chiara Greußing. "Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das meldet, nimmt Wattpad das sehr ernst."

Wattpad selbst gibt an, dass die Plattform erst ab 13 Jahren erlaubt ist, und Storys mit härteren Inhalten müssen als "Erwachseneninhalt" gekennzeichnet sein. Dass sich die Plattform überhaupt mit Fragen des Jugendschutzes beschäftigen muss, ruft jedoch in Erinnerung: Wattpad ist kein Online-Verlag, der seine Werke vorher prüft, sondern ein soziales Netzwerk.

Klicks entscheidend für Erfolg

Das prägt auch das Verhältnis zwischen Autor und Publikum: Viele Autorinnen interagieren mit ihrem Publikum wie Influencerinnen, fragen nach Meinungen und Feedback, oder bitten um Likes. Like- und Kommentarzahlen werden teilweise verglichen wie auf Instagram. Einige User schreiben sogar "Anleitungen", wie man diese Zahlen steigert. Es hat wenig mit dem stereotypen Bild einer genialen Schriftstellerin zu tun, die einsam und zurückgezogen einen meisterhaften Roman schreibt.

Darauf angesprochen, meint Wattpad-Präsidentin Jeanne Lam: "Es wird immer Autorinnen geben, die sich still und alleine in den Tiefen ihres Zimmers an ihrem nächsten Meisterwerk abrackern. Dazu gehören auch auf Wattpad viele, die am liebsten so arbeiten. Aber gleichzeitig haben viele Storys auf Wattpad weltweite Anerkennung gefunden, die das im traditionellen Verlagswesen wohl nie geschafft hätten." Lam verweist hierbei inbesondere auf die jungen Autorinnen der Seite, deren soziale oder ethnische Herkunft ihnen in der analogen Welt zum Nachteil werden könnten.

Wie geht es weiter?

Chiara Greußing freut sich wie jede Wattpad-Autorin über Kommentare und Likes. Gleichzeitig blickt sie darauf auch mit Skepsis: "Du kriegst natürlich auf gewisse Art und Weise mit, was sich die Leser wünschen. Zum Beispiel, die und die Person sollen zusammenkommen. Ich versuche aber immer, mir selbst zu treu zu bleiben und es so zu machen, wie ich es eigentlich vorgehabt habe."

Sprungbrett für Verlagsabschluss?

Gigantische Erfolge wie The Kissing Booth und After Passion sind auch im großen Wattpad-Universum bislang noch Ausnahmen. Aber auch ohne den ganz großen Wurf kann die Plattform weiterhelfen - und sei es nur damit, junge Menschen dabei zu bestärken, sich selbst auszuprobieren und ihre eigene Stimme zu finden. Für Chiara ist dieser Prozess mittlerweile abgeschlossen. Nächster Schritt: Einen Verlag für ihre Reihe finden. Fast ein bisschen traditionell, eigentlich.