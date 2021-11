Internet zu langsam – Rechnung kann künftig gekürzt werden

Bei den Verbraucherzentralen stapeln sich die Beschwerden über zu langsames Internet. Vor allem in Pandemiezeiten, mit viel Homeoffice und Homeschooling, scheinen die Daten oft nur noch in den PC zu kriechen. Und so hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) anhand von Daten der Bundesnetzagentur einmal ausgerechnet, wie viel Verbraucherinnen und Verbraucher im Zeitraum 2019/2020 monatlich zu viel bezahlt haben. Zentrales Ergebnis: die Unternehmen liefern tatsächlich sehr oft nicht, was sie versprechen und die User haben deshalb teilweise massiv zuviel bezahlt.

„Wir sind teilweise auf beachtenswerte Summen gekommen“, Kathrin Steinbach, Team Marktbeobachtung Digitales beim vzbv

Untersucht wurden die größten Breitband-Internetanbieter hierzulande: Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1und zwar im Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Dabei wurden fast eine Million stationäre Breitbandanschlüsse berücksichtigt, ohne Unterscheidung der Anschlussarten, also etwa, ob es sich um TV-Kabel, Kupferleitung oder Glasfaser handelte.

Alle Anbieter bleiben regelmäßig unter ihren Zusagen

Bei der Untersuchung zeigte sich, dass alle vier Anbieter ihre Verträge oft nicht einhalten. So bekamen zum Beispiel bei Vordafone in der niedrigen Bandbreiteklasse 50 Prozent der Kundinnen und Kunden nur rund 60 Prozent der versprochenen Leistung. Folge: sie zahlten fast 9 Euro monatlich zu viel.

Bei Telefonica Deutschland mit der Marke O2 fiel vor allem das Segment mit mittlerer Geschwindigkeit negativ auf. Hier erhielten 50 Prozent der User weniger als die Hälfte und 30 Prozent sogar weniger als ein Drittel der vertraglich vorgesehenen Download-Geschwindigkeit. Sie zahlen damit jeden Monat mindestens 16 Euro beziehungsweise 21 Euro zu viel. Bei 1&1 beziehungsweise Deutscher Telekom gab es ähnliche Beispiele.

Ab Dezember könne sich Kunden wehren

Durch das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, das zu großen Teilen am 01.12.2021 in Kraft tritt, ergeben sich künftig zwei Möglichkeiten für Verbraucher, die sich mit Schneckeninternet nicht abfinden wollen. Sie bekommen zum einen ein Recht auf außerordentliche Kündigung, ohne dass dabei eine Frist eingehalten werden müsste. Zum anderen gibt es ein Minderungsrecht, man kann also etwas von der Telefonrechnung abziehen.

Letzteres greift im Falle von „erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit“, wie es im Gesetz heißt. Das muss man allerdings über eine eigene Messung nachweisen.

Wie sich zu langsames Netz messen und dokumentieren lässt

Die Bundesnetzagentur stellt ein spezielles Meßtool zur Verfügung, mit dem man auch jetzt schon einmal ausprobieren, kann ob es beim eigenen Anschluss wirklich hakt. Die App gibt es für PCs mit den Betriebssystemen Windows 7 und 10 (Windows 11 ist noch nicht verfügbar), für Apple-Geräte ab macOS 10.12. und für ein paar Linux-Varianten. Der Computer muss für die Messung über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden werden – WLAN kann die Messung verfälschen, wie der Breitbandexperte Felix Flosbach von der Verbraucherzentrale NRW erklärt.

Nach dem Installieren der App, muss man den Internet-Anbieter und den gebuchten Tarif auswählen. Leider ist schon dieser erste Schritt nicht immer ganz leicht. Es kann sein, dass die App den Tarif nicht kennt, dann muss man seine vertraglich garantierten Daten (also minimale, normale und maximale Geschwindigkeit) selbst heraussuchen, auf der monatlichen Rechnung stehen diese Angaben nicht unbedingt. Wer man nicht weiterkommt, dem bleibt nur die Hotline des Anbieters.

20 mal messen an zwei Tagen

Im nächsten Schritt müssen die Messungen durchgeführt werden. Man muss 20 Messungen durchführen und diese auf zwei Tage gleich verteilen. Ob die beiden Tage aufeinander folgen oder nicht, spielt keine Rolle. Ist das geschafft, wird es interessant, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Internetgesellschaft ihre Pflichten nicht erfüllt.

Die berüchtigte „Bis-zu-Geschwindigkeit“ besagt, wie viel maximal ankommen soll. 90 Prozent davon müssen auch tatsächlich erreicht werden, also bei 100 Mbit/Sekunde, müssen wenigstens 90 gemessen werden. Allerdings ist der Anbieter aus dem Schneider, wenn er an jedem Mess-Tag mindestens einmal diese 90 Prozent erreicht – das heißt, wenn 18 Messungen darunter liegen, kann man als Kunde nicht mindern.

Etwas schärfer sind die Kriterien, bei der normalen Geschwindigkeit. Hier müssen 18 der 20 Messungen die zugesagte Rate erreichen. Und wirklich streng wird es bei der minimalen Geschwindigkeit. Sie darf nur an einem Tag unterschritten werden.

Minderung läßt sich bislang nicht exakt ausrechnen

Das alles ist für Kunden leider schon verwirrend genug. Richtig schwierig wird es, wenn man aus den Testergebnissen nun ableiten möchte, um wieviel die Rechnung reduziert werden darf. Die App der Bundesnetzagentur spuckt keinen Euro-Betrag aus. Also muss man selbst anhand der Ergebnisse abschätzen, ob die Netzgeschwindigkeit zum Beispiel zur Hälfte erfüllt war, oder womöglich sogar nur zu einem Viertel. Je nachdem zieht man 50 oder 75 Prozent ab, allerdings nur vom Internettarif, nicht von den Zusatzleistungen (wie etwa TV oder Spotify-Abo), die man beim Provider oft mitbucht.

Der vzbv konnte bei seinen Berechnungen für zuviel bezahlte Internetgebühren auf Daten der Bundesnetzagentur zurückgreifen. Die waren genauer und eindeutiger, als die Näherungsmethode aus 20 Messungen durch einzelne Kunden es ist. Und das ist bislang der große Pferdefuß bei diesem neuen Recht: es gibt noch kein exaktes Rechenverfahren, mit dem Einzelpersonen ermitteln können, wieviel Prozent die Internetprovider hinter ihren Versprechen zurückbleiben. Das birgt wiederum aber eine Gefahr: wer zuviel von der Rechnung wegstreicht, gerät gegenüber dem Internet-Anbieter eventuell in Verzug und der kann dann schlimmstenfalls den Anschluss kappen. Kommt es soweit, muss am Ende ein Gericht entscheiden.

Am besten zur Verbraucherzentrale gehen

Für die Verbraucher ist das alles noch nicht befriedigend, wie auch Felix Flosbach einräumt. Er glaubt zwar, dass bald irgendwelche Minderungsrechner entwickelt werden – aber sicher noch nicht bis zum 1. Dezember. Die beste Lösung ist deshalb vorerst: man geht mit seinen Meßergebnissen zur nächsten Verbraucherzentrale und wägt mit den Beratern dort ab, wieviel von der Rechnung abgezogen werden kann.

