Internet im ukrainischen Cherson läuft jetzt über Russland

Die Logik dahinter ist simpel: wer die Hoheit über den Datenverkehr hat, kann Inhalte filtern und kontrollieren, was im Netz so passiert, vielleicht auch Nachrichten unter Aufständischen abfangen. Das Internet über russische Server zu routen, wie das im Fachjargon heißt, ist dabei nicht wirklich kompliziert. Hans-Peter Dittler, Netzwerk-Berater und Mitgründer der Organisation Internet Society in Deutschland, erklärt im Gespräch mit BR24, dass man dafür nur physischen Zugriff auf ein paar der wichtigen Schaltstellen braucht.

Cherson ist (fast) so groß wie Augsburg

Dittler vergleicht es mit der bayerischen Stadt Augsburg, die in etwa genauso so groß ist wie das ukrainische Cherson. Man müsse nur in die Technikgebäude von Telekom, Vodafone, O2 und Starlink gehen und dort umstöpseln. Wobei der Vergleich ein klein wenig hinkt, denn in Augsburg haben russische Internetanbieter keine Infrastruktur, wohl aber in der Ukraine. Dort sind sowohl russische, als auch westliche Netzwerke vorhanden. Letztere gilt es abzuklemmen.

Die verschlungenen Wege der Daten

Unklar ist im Moment, ob neben dem Festnetz auch der Internetverkehr über die Mobilfunknetze in Cherson nun über Russland läuft. Laut Hans-Peter Dittler besteht generell die Gefahr, dass man gar nicht bemerkt, dass die Daten einen Umweg, etwa über Moskau oder St. Petersburg nehmen. Das Internet sieht ja genauso aus, wie zuvor. Wer wissen möchte, ob er oder sie am russischen Netz hängt, kann das mit entsprechenden Apps nachprüfen. Das kann übrigens auch für deutsche User interessant sein, einmal zu sehen, wo die Daten überall unterwegs sind. Dittler empfiehlt Apps, wie Ping Tools oder Intrace, mit denen man sich einen Überblick über die verschlungenen Daten-Wege verschaffen kann.