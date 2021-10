Interne Twitter-Analyse: Algorithmus stärkt rechte Inhalte

Am Donnerstag hat Twitter auf dem hauseigenen Blog eine neue Recherche veröffentlicht. Thema: "Examining algorithmic amplification of political content on Twitter". Das Unternehmen hat intern analysiert, inwiefern und unter welchen Umständen der Algorithmus politischen Content stärkt und bevorzugt.

Vorab waren laut dem Blog-Eintrag drei Ziel-Fragen formuliert worden:

1. Wie sehr pusht der Algorithmus Content von gewählten Politikern und Politikerinnen in der Home Timeline im Gegensatz zu chronologischen Timeline? Und variiert das zwischen unterschiedlichen Parteien oder innerhalb von Parteien?

2. Werden bestimmte politische Gruppen mehr gepusht als andere? Sind das Trends, die sich in ganzen Ländern beobachten lassen?

3. Werden bestimmte News-Seiten vom Algorithmus mehr gepusht als andere?

Das Ergebnis zeigt: In sechs von sieben untersuchten Ländern pushen die Algorithmen Tweets von rechtsorientierten News-Outlets, Politikern und Politikerinnen mehr als Content von eher linksorientierten. Deutschland ist das einzige Land, bei dem das so nicht festgestellt wurde. Die Ergebnisse der Analyse, die hier nachzulesen sind, zeigen also, was viele Kritiker und Kritikerinnen schon lange vermutet haben: Rechtsorientierter Content "zieht" mehr auf Twitter. Allerdings stellt die Recherche nur fest, dass das so ist und nicht, woran das liegt. Rumman Chwodhury, Chefin des Twitter-Teams für maschinelles Lernen, Ethik, Transparenz und Verantwortung (META), erklärte dem Online-Magazin Protocol, die Recherche berichte tatsächlich nur über "das 'Was' und nicht das 'Warum'".

In allen untersuchten Ländern - außer Deutschland

Im Interview berichtete sie weiter: "Wir sehen, dass es passiert. Aber wir sind nicht ganz sicher, warum. Um deutlicher zu werden: Manches davon könnte User bedingt sein, also vom Verhalten der Menschen auf der Plattform. Wir sind uns nicht sicher, aber es ist wichtig, dass wir diese Information teilen. Das META-Team plane außerdem eine weitere "Wurzel-Analyse" um herausfinden, warum rechte Inhalte so gepusht würden. Diese Analyse würde daraus bestehen, nachprüfbare Hypothesen zu kreieren, wie Menschen die Plattform nutzen. So soll herausgefunden werden, ob es wirklich der Algorithmus ist, oder es die User selbst sind, die das verursachen.

Das META-Team von Twitter hatte Anfang 2021 angegeben, seine Analysen mit höchster Priorität teilen zu wollen. Laut Rumman Chowdhury und Lindsay McCallum, einer weiteren Twitter-Sprecherin, die eng mit dem META-Team arbeitet, stellte sich das aber als schwerer heraus als gedacht. Im Interview mit Protocol erklärten die beiden, dass den Recherche-Veröffentlichungen ein debattenintensiver Prozess vorausgegangen war, wie die Ergebnisse nun formuliert werden sollten. Chowdhury und McCallum setzen sich zwar für größtmögliche Transparenz ein, sie machen sich aber Sorgen, dass die Außenwelt die komplexe Wissenschaft hinter den Analysen und die Ergebnisse missversteht. Presseartikel würden leicht falsch verstanden werden und das, was viele Menschen davon mitnehmen würden, wäre eine verfälschte Version der Recherchen.

Twitter und Facebook standen in den vergangenen Monaten immer wieder im Kreuzfeuer, da das Unternehmen die Ergebnisse seiner hauseigenen Social-Media-Analysen lange nicht an die Öffentlichkeit weitergab. Die Befunde der Recherchen hatte das Wall Street Journal im letzten Monat in einer Serie von Leaks veröffentlicht. Twitter schien außerdem sehr frustriert darüber, wie Medien, Politiker und Politikerinnen auf die Recherchen reagierten.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!